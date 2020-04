Cruz Morcillo en TRECE: "Sea el Gobierno que sea, para la Guardia Civil la lealtad es siempre al Estado"

La periodista de ABC, Cruz Morcillo, ha defendido en 'El Cascabel' de TRECE el derecho a la libertad de expresión, pero ha asegurado que "para la Guardia Civil, sea el Gobierno que sea, la lealtad es siempre al Estado. Creo que ha quedado claro con lo que el general ha dicho hoy. Hay que perseguir determinadas mentiras que provocan estrés en la gente".

Cruz Morcillo ha explicado en qué consistía realmente el correo electrónico que ha enviado la Guardia Civil: "El fin del email que se envía es hacer un estudio de qué pasa con la ciberdelincuencia. En ese contexto se pide un balance de los bulos y 'fake news' más peligrosos que están afectando a las instituciones".

Además, la periodista de ABC ha insistido en que "no hay ninguna persecución, se está alertando a la gente de lo que está sucediendo para que no se sigan extendiendo esos bulos. Algunos pueden derivar en un delito de odio o causar pánico entre los mayores. Es algo peligroso". "Cuando hay creencia de que se está cometiendo un delito, naturalmente va a haber persecución. Si se utilizan las redes sociales para cometer un delito, se debe investigar".

Montero garantiza que hay absoluto respeto a libertad de expresión al combatir bulos

La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que la Guardia Civil trabaja con "respeto absoluto" a la libertad de expresión, de comunicación y de información al intentar combatir en las redes los bulos que generan "estrés y alarma en la ciudadanía".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha sido preguntada por las polémicas declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, que señaló el domingo que una de las líneas de trabajo era también "minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno".

La portavoz ha vuelto a achacar esas palabras a un "lapsus", un "error", un "desliz", y ha pedido situar las cosas "en el contexto correspondiente", recordando que las personas que comparecen tras el comité de seguimiento del coronavirus son técnicos, que trabajan "sin descanso" y que realizan diariamente un ejercicio de transparencia "probablemente nunca visto".

Su exposición constante ante los medios "puede provocar que en un momento determinado se exprese una palabra fuera de contexto o que no tenga el sentido que otros le dan a la hora de escucharlo", ha añadido antes de elogiar la "profesionalidad", el "rigor" del general y de recordar que la Guardia Civil es precisamente garante de los derechos y libertades, como la libertad de expresión. Montero ha considerado que no se pueda dar importancia a una cuestión que ha calificado de "absolutamente menor". "No es plato de gusto para nadie, a propósito de un error de ese tipo, verse en algunos medios incluso en portada", ha agregado.