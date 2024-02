¿Le convencen las explicaciones de Ábalos sobre el presunto caso de corrupción de su hombre de confianza?

El exministro socialista José Luis Ábalos mantendrá su escaño en el Congreso y se ha registrado como diputado del grupo mixto, con lo que ha desoído el ultimátum del PSOE que le dio un ultimátum de 24 horas para renunciara a su acta de diputado por el caso Koldo.

En rueda de prensa minutos antes de que empezara el pleno de este martes y en la que ha anunciado que no renuncia al escaño, Ábalos ha dicho que necesita defender su "honorabilidad" y que seguirá en el grupo mixto para no enturbiar las relaciones con el grupo socialista.



Ha señalado que ha tomado una de las decisiones "más duras" de su vida y que nunca podría haberse imaginado estar "fuera de las siglas del PSOE".



"No puedo rendirme... si yo renunciara en este momento se interpretaría como signo de culpabilidad y solo provocaría mi estigmatización no solo política sino personal. Sé lo que es ser un apestado político", ha aseverado.



Ábalos, que se ha mostrado emocionado en ocasiones y molesto con la falta de "compañerismo" de algunos compañeros del PSOE, ha señalado que se debe a aquellas personas que le han rogado que siga adelante, y que "no se rinda".



En todo momento ha invocado a su "honorabilidad" y ha recordado que no está acusado "de nada" ni forma parte de la investigación del caso Koldo ni tampoco se ha beneficiado de "ningún enriquecimiento ilícito".



"No tengo necesidad de invocar el principio de inocencia", ha proclamado.



El exministro ha dejado en manos de la Justicia la investigación del caso Koldo y ha asegurado que la querella señala que el procedimiento de contratación de compra de mascarillas fue correcto cuando él ejercía como titular de Transportes.



Ante la decisión de pasar al grupo mixto, una decisión que ha calificado de "drástica", Abalos ha criticado a los que le pedían su renuncia al acta por motivos "éticos".



"Quienes exigen mi dimisión apelan a una supuesta ética pero no tienen en cuenta como repararlo si hago un sacrificio público. ¿Cuál sería la reparación y quién se acordaría de repararlo?", se ha preguntado.



, toda vez que el diputado ha formalizado ya su paso al grupo mixto en el registro, aunque esta tarde no acudirá al pleno.



El exdiputado socialista, que este martes no acudirá al pleno del Congreso, ha relatado que ha vivido un escenario "muy turbio" en las últimas horas en las que no ha podido establecer una relación con su partido, lo que le ha llevado a marcharse al grupo mixto, en el que estará junto con los diputados de Podemos, BNG, UPN y CC.



En una comparecencia sin preguntas, ha lamentado que no se haya visto respaldado por la dirección de su partido al que ha contribuido -ha puntualizado- para formar un gobierno progresista y tras haber "servido como ministro a España".



"Y habiendo ayudado como secretario de organización al PSOE para cohesionar la militancia en tiempos complejos tras primarias de 2017. Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo", ha recalcado.