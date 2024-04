Cónsul en Jerusalén, representante en Palestina y embajador retirado en Moscú: "Hay que rearmarse"

El mundo es un polvorín. Las últimas semanas están siendo especialmente tensas en lo que se refiere a las relaciones internacionales. Ahora mismo, podemos identificar tres frentes en los que existe un riesgo real de que los diversos conflictos se desborden y acaben afectando al mapa global. Por un lado, la invasión de Rusia a Ucrania sigue siendo la principal preocupación de Occidente. Mandos militares y varios ministros de defensa exigen la militarización de Europa y en muchos casos, la reinstauración del Servicio Militar Obligatorio. El peligro de que la guerra pueda prolongarse y sobrepasar las fronteras ucranianas es real. Por otro lado, el punto más caliente: Oriente Medio. En el aire continúa la amenaza de que Israel responda al ataque iraní del pasado fin de semana. En 'El Cascabel' pudimos escuchar al portavoz del ejército israelí, Roni Kaplan, diciendo que "Irán iba a apagar el precio" del ataque. Y el tercer frente, el gigante dormido, la amenaza incandescente de China sobre Taiwán y la posibilidad subyacente de un enfrentamiento entre el gigante asiático y los Estados Unidos que, como de costumbre, están en los tres mapas mencionados.

"No es el momento de reconocer el Estado palestino"

En este contexto de zozobra internacional, hoy visita 'El Cascabel' un experto que es buen conocedor de los entresijos de las relaciones internacionales. Ignacio García-Valdecasas ha sido cónsul en Jerusalén, representante español en Palestina y embajador retirado en Moscú. Valdecasa se muestra favorable a un reconocimiento del Estado palestino en pos de asegurar la paz en Oriente Próximos, aunque considera que dadas las circunstancias no es el momento para pedirlo: "Este asunto ya no se puede analizar objetivamente porque está contaminado por la política. Si la parte débil tiene que llegar a un acuerdo con la parte fuerte, es muy difícil", sostiene Valdecasa. "Reconocer al estado palestino en este momento no es lo más apropiado. Se debe hacer, pero no en este momento" manifiesta el embajador, que sostiene que con las circunstancias actuales es inviable una solución a corto plazo: "Mientras exista Hamás que quiere eliminar a Israel no va a ser posible, igual que no va a ser posible mientras haya israelíes que quieran un estado judío desde el Jordán hasta el mar". La realidad, según Valdecasas, es que "a Israel nunca le va a gustar que se reconozca el Estado palestino. Estamos en plena actividad bélica, quizá sería más prudente esperar a que esta situación baje", refiriéndose a la insistencia de Pedro Sánchez por convencer a la comunidad internacional para reconocer el Estado palestino.

"Una mesa de negociación"

Respecto a la invasión de Rusia sobre Ucrania, Valdecasas enmienda a los líderes bálticos que sostiene que el panorama actual es similar al de 1939: "La situación es delicada, estamos en el 2014 no en el 37, ni en el 38, ni en el 39. Los gobiernos de la OTAN no le han dicho a sus ciudadanos que estamos en guerra y cuánto nos está costando la guerra".

A diferencia del consenso actual sobre apoyar la resistencia ucraniana sobre la invasión del ejército ruso, el que fuera embajador se decanta por otra solución al conflicto: "Soy de los que piensa que tenemos que ir a una mesa de negociación". Al ser preguntado si esa vía no sería la de la resignación por parte de Ucrania a perder parte de sus territorios, Valdecasas responde que no conoce "ninguna paz que haya sido justa".

El panorama actual reabre debates que parecían estar fuera del marco político y de debate. 'La mili' o el rearme de Europa son conversaciones que hacía tiempo que no se escuchaban. Valdecasas es taxativo respecto a este tema: "Necesitamos rearmarnos. No podemos fabricar ni pólvora, no podemos suministrar munición a Ucrania. Tenemos que rearmarnos", y sugiere que no siempre estaremos bajo el paraguas de la Alianza Atlántica: "Es posible que la OTAN en algún momento deje de existir y ese volantazo nos encuentra no preparados".