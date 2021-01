El Consejero de Transportes de la CAM analiza la situación de las comunicaciones en la capital con la borrasca

Ángel Garrido, Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, analiza en 'El Cascabel' la situación de las comunicaciones en la capital. El político manifiesta que el metro de Madrid “ha cumplido 100 horas seguidas funcionando ininterrumpidamente, también hemos incorporado 145 líneas de autobuses interurbanos y se ha unido cercanías a partir de ayer por la tarde, pero todavía a medio gas, por tanto, el metro sigue siendo la gran estructura vertebradora del transporte público en la Comunidad".

El consejero expone en TRECE que "el metro va a seguir funcionando toda la noche, hay muchas personas que van a trabajar y que no tienen otra alternativa que no sea la de Metro”. Y recalca que “hay un gran esfuerzo por parte de las 7.000 personas que trabajan en Metro para tenerlo abierto y creo que la labor ha sido encomiable".

"El metro sigue siendo la gran estructura vertebradora del transporte público en la Comunidad de Madrid"

Respecto al tránsito en carreteras, el Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid señala que “tenemos todas las carreteras transitables de la red de la Comunidad de Madrid. Lo que pedimos es que, aunque sean transitables, no se utilicen”. Y razona que “hay que dejar trabajar a los equipos de recuperación y de limpieza. Hoy por hoy es muy peligroso salir, todo el mundo que pueda quedarse en casa, que lo haga”.

Ante la petición para declarar la Comunidad de Madrid zona catastrófica, el Consejero de Transportes declara que la Comunidad de Madrid “va a apoyar a todos los municipios que pidan la declaración. Esto se parece bastante a una catástrofe, hay árboles caídos, coches afectados…hay condiciones que creo que sin duda pueden dar lugar a que se haga este tipo de declaración y se reciban ayudas especiales por parte del Estado". Y declara que “me parece ilógico que algunos ministros lo hayan rechazado nada más pedirlo el alcalde Almeida, creo que como mínimo hay que estudiarlo”.

"Me parece ilógico que algunos ministros hayan rechazado la declaración de zona catastrófica nada más pedirlo Almeida"

Respecto a la gran afluencia de personas que ha habido estos días en el metro de Madrid en una situación de pandemia como la que estamos viviendo, el Consejero de Transportes justifica que “a pesar de que somos un sistema de transportes subterráneo, nuestros trenes duermen en cocheras a la intemperie, por lo que muchas de ellas se han visto afectadas por las acumulaciones de trenes”. Ángel Garrido señala que el lunes, “de los 325 trenes que sacamos en un día normal en hora punta, 98 no pudieron salir, a eso le sumamos que como no había otro medio de transporte, llegó un 21% más de viajeros, eso da lugar a que evidentemente no se pueda prestar un servicio como a nosotros nos gustaría, pero es que han cargado sobre nuestros hombros la totalidad del transporte público de la Comunidad de Madrid”. Sin embargo, señala que “aun así nosotros seguimos aplicando la restricción de aforos y trabajando en la misma dinámica”.

Por último, el Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid manifiesta que hay que ser sinceros y que “esto no se va a solucionar en dos días, esto requiere tiempo, las temperaturas son muy bajas y la nieve se ha convertido en hielo, esto es complicado y hay que decir la verdad, hasta finales de semana no va a ver una cierta recuperación de la normalidad".