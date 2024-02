Cayetano Martínez de Irujo se sincera para mostrar la realidad del campo: "No doy para pagar las nóminas"

Cayetano Martínez de Irujo, duque de Arjona y empresario agrícola, explica en El Cascabel, claramente, cuáles son las principales causas del conflicto abierto por agricultores y ganaderos: “Cuando vives y dependes de un ser vivo, como es el campo, no te puedes permitir coger el tractor y salir a la carretera porque, lo que no hagas hoy a lo mejor mañana es tarde”. Así explicaba por qué han tardado en salir a las calles ante lo que define como “una situación desesperada”.

“Una competencia desleal de productos que vienen sin controles de casi ningún tipo, con precios más bajos de otros países, la burocracia que es absolutamente insoportable, las grandes distribuidoras y grandes superficies de supermercados son los que dictan los precios y ponen al agricultor de rodillas cuando, además, tienes que sacar ese producto porque es perecedero...”, enumera Cayetano Martínez de Irujo los múltiples motivos que han llevado a los agricultores a provocar cortes en las carreteras en protesta.

“El principal problema de este país”

El duque de Arjona deja claro que “el primer problema de este país no es la amnistía, es el agua”. Considera que desde la política no se ha hecho nada al respecto hasta la fecha para solucionarlo: “El señor Zapatero está tan contento dando mítines y contando chistes, cuando tiró abajo un Plan Hidrológico Nacional para distribuir las fuentes de riqueza de agua que tiene este país y nadie dice nada”. En este tema, muestra su indignación: “Los políticos dicen que no tienen la culpa de que no llueva, pero, ¿cómo tienen tan poca vergüenza? Si aquí, en 20 años, no se ha hecho absolutamente nada por ideologías y por mantenerse en el cargo. Este es el principal problema de este país”.





Martínez de Irujo aclara ser consciente de que el cambio climático es “evidente”, pero recuerda que “los primeros que queremos cuidar y que conocemos el medio ambiente somos los agricultores”. Denuncia que no se haya tenido en cuenta la opinión de los trabajadores del campo “para todas las restricciones que impone Medio Ambiente”. Una de las principales quejas de los agricultores y ganaderos que se están movilizando es su rechazo a la Agenda 2030 por considerar que privilegia las razones medioambientales a los esfuerzos de los agricultores para sacar adelante sus producciones: “No se ha contado, para nada, con los agricultores para tomar las medidas que han tomado. Medio Ambiente está lleno de cargos que, desde los despachos, imponen reglas que no tienen ningún sentido”.

Las responsabilidades del Gobierno de Sánchez

Cayetano Martínez de Irujo asegura que “el ministro Planas es una persona muy conocedora del sector y tiene muy buena voluntad, pero creo que tiene las manos atadas”. Aun así, cree que le ha faltado “decisión e impulso frente a Europa”. El duque de Arjona destaca que el año pasado “las ayudas han sido irrisorias”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Confiesa estar “pasándolo fatal”, mientras describe su situación: “Yo no soy un grandísimo agricultor de los grandes propietarios de tierras. Yo soy un mediano-alto agricultor con muchos recursos. Siendo yo, ya estoy al límite de financiación y pienso en el que no tiene esa posibilidad... tiene que estar pasando hambre. Tú ves cómo agricultores han dejado todo para salir a la calle, es una desesperación absoluta. El Gobierno se tiene que tomar esto en serio”, habla con rotundidad.

“Yo tengo 40 empleados y no doy para pagar las nóminas. Llevo dos meses que no sé de dónde sacar. He tenido el 30% de ingresos y solo he podido reducir al 70% los gastos”, confiesa. “A mí me gustaría que la señora Yolanda Díaz, o Ábalos o muchos políticos, del color que sean, pongan una empresa y que vean lo que supone. Es muy fácil regalar y decir buenas palabras. No saben la responsabilidad que tiene”, sentencia.