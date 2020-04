La cariñosa labor del párroco de Turón (Asturias) con los mayores del pueblo

Cada día, el párroco de Turón, una localidad de Asturias, llama a los vecinos más mayores de la localidad para interesarse por su salud y combatir su soledad y les hace la compra y cocina para ellos. Además, Enrique Álvarez, que así se llama el sacerdote organiza tres momentos de oración al día a través de Facebook. En "El Cascabel" conocemos el día a día de este párroco a través de un vídeo elaborado por "El Comercio" y conversamos con él.

"Turón es una zona empobrecida y envejecida, la mitad de los habitantes son mayores y tiene dificultades para llevar una vida autónoma". El sacerdote explica que sin contabilidad que vienen a las personas de Cáritas está atendiendo a 37 personas. "Hay veces que no hace falta nada, solo una conversación en la que le demostremos a las otras personas que su vida nos interesa, siguiendo el mensaje del Papa, para que sepan que su vida tiene sentido. El vídeo refleja muy bien el paso del altar a la cocina, porque Dios se mueve entre el altar y los fogones. Acompañamos también a lugares sanitarios, también les acompañamos a ir a la farmacia para que no les falte su medicación, y también les llevamos la comida. Esta situación ha despertado muchos miedos y fantasmas pasados, y lo que intentamos es ayudar a las personas para que no pierdan la fe, se encuentren estables hasta que puedan a volver a tener una vida normal cerca de sus familias". El sacerdote explica en TRECE que le gusta cocinar para los demás, intento innovar y no hacer siempre lo mismo.

El sacerdote señala que "tenemos tres momentos de oración litúrgica y por la tarde tenemos la Eucaristía. Se cerraron las Iglesias, pero hay una Iglesia en cada corazón y yo noto que la comunidad está reunida, no perdemos el horizonte. Yo llevo un año y medio aquí pero me parece que llevo 20 años de todo lo que estamos viviendo juntos".