El candidato del PP a lehendakari lamenta que "PNV y PSE se descalifican al criticar a Bildu"

"La estrategia del PSOE es que sus votantes no hagan lo que ellos han hecho. Es decir, que sus votantes no se salten las líneas rojas que sí que se ha saltado Pedro Sánchez", ha denunciado Javier de Andrés, candidato del PP a lehendakari en TRECE. A juicio del candidato popular, "tanto el PNV como el PSE cuando descalifican a Bildu se descalifican a sí mismos".

En una entrevista con José Luis Pérez en 'El Cascabel', Javier de Andrés ha afirmado que "no podemos entrar en el juego del PSOE, porque está viendo que se le escurren los votos a Bildu".

Las declaraciones de De Andrés en TRECE se han producido el mismo día en que el candidato del PNV ha confesado que no le sorprende que Pello Otxandiano no condene ni llame "terrorista" a ETA, asegurando que quienes conocen a Otxandiano y en qué partido milita saben que tienen esa "asignatura ética pendiente desde hace años". "No me sorprende que sea incapaz de reconocer la memoria global de todas las víctimas", ha destacado, señalando que en su programa electoral hablan de "memoria selectiva". "No reconocen a las víctimas de ETA", ha asegurado.

Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recalcado este miércoles que "es absolutamente evidente que ETA fue una banda terrorista, igual de evidente que es la democracia española la que venció a ETA y por eso ya hace más de una década que no hay terrorismo en España". Por su parte, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, bajo cuyo mandato ETA cesó su actividad armada, ha señalado que “el terrorismo es terrorismo” y ha pedido a la izquierda abertzale que “lo reconozca cuanto antes”. En un mitin en Barakaldo, en el centro cultural Clara Campoamor, junto al candidato a lehendakari Eneko Andueza, Zapatero ha dicho que “nosotros llamamos a las cosas por su nombre".





“El golpe de julio de 1936 fue un golpe de Estado, el franquismo una dictadura horrible y el terrorismo fue terrorismo. Los que no llaman a las cosas por su nombre acabarán haciéndolo”, ha vaticinado, aunque ha instado a que “lo hagan cuanto antes”. “Se lo merece la convivencia, se lo merece Euskadi, pero sobre todo, se lo merecen las víctimas”, ha dicho. “Tenemos una democracia que abraza a todos. Que permite la convivencia de todos, permite la defensa de todas las ideas. Y la mejor manera de preservarla siempre es la reconciliación, el encuentro y el respeto a la verdad de la historia”, ha recordado.