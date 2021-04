Asociaciones de guardias civiles califican de "muy grave" la falta de neutralidad de Gámez con el PSOE

La presencia de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, en un acto de campaña del PSOE para el próximo 4-M el pasado sábado ha levantado ciertas críticas entre diferentes asociaciones del cuerpo. Tal y como ha explicado el portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil en TRECE hace que su figura, Javier Montes, por primera vez, no "represente a todos" los que integran el cuerpo.

En este sentido, Montes ha explicado que esta situación ha llamado mucho la atención dentro del cuerpo porque los Guardias Civiles se rigen por una legislación diferente a los civiles que les impide manifestar su opinión política. "Los Guardias Civiles nos regimos por una Ley Orgánica que nos impone esa neutralidad y tenemos otra Ley Orgánica, que trata el orden disciplinario del cuerpo, que califica como falta "muy grave" faltar a esta neutralidad política, ha explicado.

Sí ha matizado que, en este caso, la directora del cuerpo no es como tal un Guardia Civil, pero "sí ostenta ese cargo de representación del cuerpo, representa a todos". Por ello, ha querido dejar claro, su participación en actos de campaña "a muchos no les ha parecido acertada" al entender que no es ni "ética y estéticamente acertada"

Aunque no ha querido entrar a valorar cuál es su opinión sobre el paso de María Gámez por la dirección del cuerpo— solo se ha limitado a explicar que todos tenemos "nuestros aciertos y errores"—, sí ha querido explicar que a quienes integran el cuerpo no les gustar estar en primera línea por cuestiones como esta, sino que prefieres estar por el trabajo que ofrecen al ciudadano. "Lo que queremos es no estar en el candelero; queremos estar en el candelero por nuestro trabajo al ciudadano", ha apostillado.

Interior concede la competencia en materia de tráfico al Gobierno de Navarra

En otro orden de asuntos, Javier Montes también se ha querido referir a otros asuntos que atañen al cuerpo y que están siendo noticia en las últimas horas. Entre ellas, la decisión que ha emitido en las horas el Ministerio de Interior, Fernando Grande Marlaska, que va a ceder al Gobierno de María Chivite las competencias en materia de tráfico a la Policía Foral de Navarra.

"Creemos que los que realmente pierden son los navarros. Privarles de la Guardia Civil va a redundar en que no se preste un servicio de la misma calidad. Es una policía pequeña que no puede compararse con la Guardia Civil", ha explicado.