Antonio Garamendi, en TRECE: "Hay que ser realistas, la recuperación va a costar por lo menos un par de años"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado en 'El Cascabel' que "había que mantener el ERTE para quien lo necesitaba" y que lo que le importa son "las empresas y los trabajadores". Tras llegar a un acuerdo con el Gobierno para mantener la prórroga de los ERTE, el máximo responsable de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales apunta a que "la clave es la formación y la educación" y que "hay que dar la caña de pescar, no el pez".

En este sentido, ha añadido que "si ves en España cómo está la formación, hay que equilibrarlo. Va a hacer falta mucha gente cualificada, debemos atraer talento. Es la clave para las zonas más deprimidas, para que esas personas accedan a puestos importantes, es fundamental. Es donde va a haber que hacer un esfuerzo impresionante".

Sobre las negociaciones con el Gobierno para alcanzar ese acuerdo que mantendrá los ERTE hasta el 30 de septiembre, Garamendi señala que "ayer estuve con el presidente del Gobierno, tuve que negociar todo el día. Hemos llegado al acuerdo, eso es lo importante. La foto no me importa, sino que las empresas y los trabajadores tengan la certeza de que no se les va a abandonar. Decían que en junio estarían las vacunas, pero van más lentos, estará en septiembre a causa del fallo europeo con las compras. Hay sectores que no son zombies y que van a tener capacidad".

Sobre las personas en ERTE que es probable que no puedan reincorporarse a sus puestos y tengan que ir al paro, Garamendi manifiesta que "la gente quiere trabajar y abrir el negocio. Creo que se irán abriendo de forma paulatina porque hay demanda y se necesita. Todavía hay limitaciones y el aforo no es el mismo. Eso influye y por eso era tan importante defender a estas personas, había que mantener el ERTE para quien lo necesitaba. Los empresarios y trabajadores quieren trabajar, queremos salir a la calle, pero va a ser más tarde de lo que nos decían. Va a influir mucho el consumo interno y el movimiento de los españoles en España”.

Sobre la recuperación económica, Antonio Garamendi pide "ser realistas" y señala que "el primer semestre ha sido horrible, pero sabemos que el último va a ser bueno, porque se va a ir recuperando el sector servicios. Hay que ser realistas, la recuperación va a costar por lo menos un par de años. La digitalización va a una rapidez que poco tienen que ver con lo que había hace un año y medio”.

Además, también ha explicado que "con la llegada de los fondos europeos, es importante que hagamos bien las cosas y habrá que apostar por la formación y la innovación, España en esto va muy lento y aún le queda mucho recorrido. Las empresas que se han internacionalizado han crecido un 4% en este último año, a pesar del coronavirus. Seamos realistas y tengamos rigor presupuestario, que la empresa sea adaptable".