Amós García Rojas, vacunólogo: "No hay evidencia científica sobre la necesidad de la tercera dosis"

Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la situación sanitaria del país, especialmente la quinta ola. García explica que “esta ola está siendo seria porque está registrando una incidencia acumulada espantosa que se está traduciendo en ingresos hospitalarios e ingresos en la UCI, fundamentalmente no está teniendo el impacto de otras olas, pero lógicamente al haber este incremento tan poderoso de casos habrá matemáticamente un número alto de ingresos, este es el problema que vamos a tener que afrontar ahora, el de la incidencia acumulada. Posiblemente ya haya llegado a su techo y estemos en tendencia decreciente, pero vamos a empezar a tener que soportar la presión hospitalaria y de UCI de las personas que han formado parte de la presión”.

Sobre la variante delta advierte que “es preocupante porque es extremadamente contagiosa y eso es un factor de distorsión a la hora de abordarla, sea cual sea la variante es necesaria la vacunación, la mascarilla en exteriores si no mantenemos la distancia de seguridad, siempre que estemos en interior, lavado de manos, distancia física y ventilación, todo esto previene los contagios sea cual sea la variante”.

Ante el objetivo de vacunar al 70% de la población antes de finalizar el verano y la posibilidad de que sea necesario inocular una tercera dosis, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, afirma que "lo importante es acabar con el primer objetivo, básicamente por aún no hay ninguna evidencia científica sólida que indique la necesidad de esa tercera dosis y así lo han establecido los principales organismo. No podemos renunciar porque no sabemos el tiempo de inmunización con las actuales vacunas, por otra parte, la posibilidad de nuevas variantes, es decir, mientras que haya países sin vacunar el virus seguirá mutando, y posiblemente algunas sean más resistentes a la vacuna, lo que puede readaptar el proceso de vacunación”.

“Se está comprobando que la vacuna es efectiva, aunque el sector de la población mayor sea el más vulnerable la vacuna funciona bien. El escenario espantoso sería si no tuviéramos a nuestros mayores vacunados porque con la incidencia acumulada que hemos tenido la situación hubiera sido caótica”, apunta.