Igualdad rectifica sobre el cartel de la bodega del Bierzo: "Debería haber preguntado antes de denunciarme"

"Han dado marcha atrás y han entendido la motivación de la etiqueta, pero lo han hecho al revés, deberían haberlo preguntado antes". Así de sincero se ha mostrado Javier Álvarez en 'El Cascabel' después de que el Ministerio de Igualdad rectificara el escrito en el que le instaba a retirar una de las promociones de su bodega Encima Wines por considerar que "sexualiza a la mujer".

En la entrevista de este jueves en TRECE, el propietario de la bodega ha contado el momento surrealista que vivió en directo la noche del miércoles, cuando Antonio Jiménez le estaba entrevistando en este mismo programa. Álvarez sufría un incidente en pleno directo con la cámara con la que se estaba grabando y por lo que terminó interrumpiendo la conexión.

Según ha afirmado Álvarez, tres personas le tiraron al suelo hasta en dos ocasiones y le robaron el móvil. "Me pegaron un empujon y me tiraron al suelo. Cuando me quise volver a levantar me volvieron a empujar. Eran tres individuos". Además, asegura que tiene magullados tanto los codos como las rodillas y afirma que este viernes pondrá la denuncia ante las autoridades por el robo, que ocurrió en pleno centro de Valencia.