El divulgador y economista, Marc Vidal, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la receta del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para recuperar la economía: "Los Presupuestos no responden a la realidad en la que estamos y a la que nos vamos a enfrentar. El Gobierno actúa bajo el pensamiento de que van a recaudar una barbaridad de dinero que no se va a recaudar".

Para el divulgador, resulta evidente que "subir todo tipo de impuestos nos van a afectar a todos, también a las clases medias. En un momento en el que la economía necesita flexibilizarse y buscar fórmulas para que haya consumo y haya inversión en las pymes, se lo comen con unos Presupuestos bastante complejos tributariamente hablando".

Marc Vidal: "La subida de impuestos nos afectará a todos los ciudadanos"

En este sentido, Marc Vidal añade que "estos Presupuesto nacen viejos, por mucho que digan que todo lo que se plantea es una inversión compleja, no encuentras nada por ninguna parte. No hay inversión real en lo que vamos a necesitar, cómo salvar sectores estratégicos que están muertos y cómo vamos a modificar modelos de inversión en los próximos años que no se cree nadie".

Sobre una de las claves de la semana, la vacuna con el 90% de eficacia de Pfizer, Marc Vidal pide que "tomemos la noticia de la vacuna con precaución, las previsiones económicas ya contemplaban que en 2021 se acababa la pandemia. Esto estaba previsto. Todos los números establecidos para el año que viene ya contemplan este año y que la pandemia la superamos, ahora hay que ver que sea de verdad y que nos vacunemos".

"Quien se crea que la economía funciona con un botón es que no sabe de esto"

Por ello, el economista revela que "quien se crea que la economía funciona con un botón es que no sabe de esto. No funciona así. Nos hemos cargado sistemas productivos, modelos de crecimiento estructurados, y eso no se arranca de la noche a la mañana. Nuestra complejidad económica era básica y se basaba en pequeños comercios, autónomos, empresas con valor añadido que se han destruido fácilmente y van a ser difíciles de recuperar".

El divulgador añade también que "los Presupuestos ponen en jaque el hecho de que la inversión extranjera o la inversión en general sea factible de hacerse con alegría porque se premia y no al revés, porque van a castigar a las empresas que dan empleo y trabajo. Castigando eso es difícil que se ponga en marcha un cambio de modelo productivo que exige el país y debemos hacerlo, no queda otra”.

Por último, Marc Vidal ha ejemplificado su argumentación: “Cuando te gastas más de lo que ingresas hay un problema. Si pides créditos para pagar lo que gastas de más, te queda menos capital para hacer inversiones y prosperar en la vida. Cuando escucho que la gente se queja de los recortes,¿qué se esperaban que hiciéramos? España estuvo al borde de la quiebra en la crisis de 2008 y hubo que recortar de todo por la deuda brutal que había. La gente se sorprende ahora de las advertencias, lo pagará el siguiente Gobierno y por supuesto los ciudadanos. Vamos a tener un problema de estrechez a 4 o 5 años vista”.