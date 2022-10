El abogado de la familia de Juana Canal: "Hay suficientes indicios de que este señor acabó con su vida"

La Policía Nacional y la Guardia Civil han finalizado este jueves una nueva inspección en Navalacruz (Ávila) de la finca familiar del detenido por el supuesto crimen de Juana Canal, así como de sus inmediaciones, donde Jesús P.H. ha señalado que enterró el cadáver de la desaparecida en 2003 en dos hoyos. Según algunas informaciones, el sospechoso sostiene que él no mató a Juana, sino que ya la encontró muerta y tomó la decisión de ocultar el cuerpo.

Juan Manuel Medina, abogado de la familia de Juana Canal, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para explicar cuál es la última hora en el caso: “Os tengo que ser sincero, a estas alturas, las informaciones que tengo son las que están dando en medio de comunicación. No puedo afirmar que la descuartizó. Dando por válidas esas informaciones, yo creo que es una estrategia de defensa y es muy poco creíble. Nadie se encuentra una persona fallecida, la descuartiza y la entierra lejos de su casa. Entendemos, sin poder haber accedido al sumario, que hay suficientes indicios de que este señor acabó con la vida de Juana Canal”.

Sobre el sospechoso se sabe que fue detenido el miércoles y que hoy, viernes, pasará a disposición judicial. Durante estos 20 años habría formado una familia, está casado y con hijos, aunque se desconoce si tiene otros antecedentes delictivos.

¿Por qué el presunto asesino de Juana Canal sostiene que no la asesinó?: “Desgraciadamente, no está penado la ocultación del cadáver como tal, llevamos mucho tiempo luchando o para que se reforme el código penal en ese sentido. El sufrimiento y la incertidumbre de esta familia os lo podéis imaginar. Puedo dar por válido que pueda haber un accidente, un homicidio imprudente, pero lo horrible viene cuando esa persona llega a la determinación de que va a descuartizar un cuerpo y lo va a ocultar. Esto es lo grave y esto es lo que no está penado”, advierte Juan Manuel.

“Si nos vamos al caso de Diana Querr, el hecho de que la ocultara en un pozo durante meses no está penado. Para mí esto es lo grave y es lo horroroso. Esto tiene que cambiar, tiene que ser un agravamiento de la pena para que los asesinos sepan que no van a ser 25 años, van a ser 40”. Además, el abogado de la familia de Juana Canal desvela que “la pena es de tres a cinco meses, menos de conducir con una tasa de alcohol de 9,4, menos de lo que conlleva un delito grave contra la seguridad vial”.

Aun así, Juan Manuel asegura que, en este caso, “de rositas no se puede marchar. Los indicios de criminalidad son más que razonables. Entiendo que ningún juez va a darle crédito a la coartada de que se la encontró muerta”.