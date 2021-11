El abogado del exmarido de Juana Rivas, en TRECE: "Han despenalizado el delito de sustracción de menores"

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes el indulto parcial para Juana Rivas, la mujer de Granada que en 2018 fue condenada a dos años y medio de cárcel por un delito de sustracción de sus dos hijos menores. Esta decisión se produce dos semanas después de que el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) enviara un informe al Gobierno sobre la postura de sus magistrados en torno a esta decisión.

El Supremo reconoció que existía división en esta materia. En concreto, ocho de sus magistrados apoyan el indulto parcial para Rivas, mientras que otros ocho, entre los que se incluye el presidente de la Sala, Manuel Marchena, se oponen. Los primeros hacer referencia para explicar su postura al "interés superior del menor", a la condena a la expareja de Rivas y padre de los niños por un delito de lesiones en el ámbito familiar o a declaraciones realizadas por el hijo mayor de la pareja en sede judicial en las que "manifiesta su deseo de vivir con la madre y los malos tratos del padre". Los segundos creen que si esta medida de gracia se administra "sin atender a circunstancias verdaderamente distintivas, relacionadas desde luego con criterios de equidad", se vería afectada "la generalidad de la norma y el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos".

El abogado de Franceso Arcuri, Enrique Zambrano, ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para expresar la postura de su cliente tras conocer las últimas informaciones: "Nuestra posición jurídica es de oposición frontal. Ya la manifestamos en las alegaciones que hicimos. Podemos entender que un indulto afecte a las medidas penales, pero no es concebible que haya alcanzado a las medidas civiles estrictas, que es la suspensión de la patria potestad, me parece un exceso y nos ha abierto en pleno las puertas del Tribunal Supremo para recurrir en la Sala de los Contencioso".

"Esta gente repitiendo tantas veces la misma frase, que mi representado es un maltratador, y desde Italia se dice que no se ha producido absolutamente nada. Estoy oyendo desde que llevo en este caso que mi representado ha maltratado a sus hijos. En Italia se han tratado todos estos temas y se ha archivado. Otra cosa es no leer o no querer entender los informes", ha explicado el letrado.

También ha señalado que defender este caso hasta el fin no es solo importante para su cliente: "Ya no es por el caso de Franceso Arcuri, es que han despenalizado el delito de sustracción de menores. Únicamente hay que replicar lo que hizo Doña Juana Rivas".

Por último ha develado lo que le ha manifestado su cliente, Franceso Arcuri: "La suerte que ha tenido el Señor Arcuri es que vive en Italia. Está escandalizado y me ha manifestado varias cosas, que había conseguido durante este tiempo abstraerse del asunto, que había tenido la suerte de tener a sus hijos porque está en Italia y que no quería pensar lo que significa ser hombre, en su situación, en España. Me ha dicho esas tres cosas que vienen de aquella ley 01/2004, y esto lo estamos sufriendo en España.