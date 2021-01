Antonio Jiménez: "Este Gobierno tiene un grave problema con la verdad que es ya crónico"

De todos es sabido que este Gobierno tiene un grave problema con la verdad y que es un problema ya crónico. Y hay ya muchos datos. Muchas evidencias que ponen en cuestión lo que dice este Gobierno. Cuestionan las palabras de sus portavoces, sobre todo la ministra Montero, que es la ministra portavoz. Las cosas son así y la estamos viendo, y se repiten a diario.

¿Recuerdan ustedes, tantas y tantas veces como pedimos al Gobierno que nos diga la cifra real de personas fallecidas, muertas por la pandemia? El Gobierno solo admite 51.854 fallecidos. La realidad sin embargo es mucho mayor. Según el Instituto Nacional de Estadística es que en España han muerto 83.700 personas durante la pandemia más que de lo que murieron el año pasado en el mismo período de tiempo. No es difícil concluir que esas personas, 83.700 que han fallecido, están directamente relacionadas con esta pandemia. Por lo tanto, el Gobierno se niega a reconocer la alta moralidad, la letalidad del virus en nuestro país.

Pero hay más cosas, ya lo han visto en el caso de las mascarillas. ¿Se acuerdan cuando la ministra portavoz se negaba a bajar el precio del IVA de las mascarillas porque decía que Bruselas nos lo prohibía? Ahora hemos conocido cómo, a través de la respuesta a un diputado de Ciudadanos, la propia CE ha desmentido a ese Gobierno y ha dicho que el IVA de las mascarillas se podía haber bajado desde el día 3 de abril. El Gobierno sostuvo que era imposible. Desde el 3 de abril estuvimos pagando el 21% de IVA de cada mascarilla cuando podría haberlo bajado, como ya hizo en noviembre, a fuerza de recordárselo, pedírselo y constatar la mentira que estaban diciendo sobre que Bruselas prohibía reducir el IVA de las mascarillas. Al final lo redujo al 4%.

Ahora estamos igual con el precio de la luz. Ha subido la luz de una una forma considerable, extraordinaria, la tarifa. Ha evidenciado y ha puesto de manifiesto de nuevo cómo el Gobierno cuando estaba en la oposición decía una cosa y ahora dice lo contrario. Entonces criticaban a Rajoy porque subió un 8% el precio de la luz. Ahora ha subido hasta el 21% y están silbando. Hay una cosa que se puede hacer, que es bajar el precio del IVA la factura eléctrica. Montero ha dicho que Bruselas nos viene llamando la atención por el abuso del IVA reducido y no estaría en línea con lo que se marca por parte de Europa. Mentira. Hay países como Reino Unido, Portugal, Italia, Grecia, que tienen el IVA reducido de la factura eléctrica. Lo puede hacer pero no quiere hacerlo, prefieren mentirnos y decirnos que la Unión Europea no nos deja.

Es un problema crónico el que tiene este Gobierno con la verdad y los hechos así lo evidencian. No son opiniones, son hechos.