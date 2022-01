Antonio Jiménez, sobre Plus Ultra: "Una aerolínea relacionada con el chavismo que recibe dinero"

Vídeo

Leo que los peritos independientes han declarado ante el juez que la aerolínea Plus Ultra, esta aerolínea que está bajo sospecha de estar muy relacionada con el chavismo no cumplía los requisitos para ser rescatada por el Gobierno de España. Estos peritos han defendido que la citada aerolínea estaba en crisis antes de la pandemia y no debió recibir un solo euro y recibió 53 millones de euros.

Qué casualidad que esta aerolínea relacionada con el chavismo haya recibido dinero y otras empresas que han sufrido todas las consecuencias de la pandemia estén esperando recibir alguna ayuda. El PP tiene razón cuando exige al Gobierno transparencia y explicaciones a la hora de que conozcamos los españoles cómo va a repartir los Fondos Europeos de Recuperación. El PP quiere que los 26 ministros del Gobierno lo expliquen en el Congreso.

Hay sospechas de que el Gobierno está actuando con bastante arbitrariedad. En definitiva, hay razones suficientes para sospechar que el Gobierno puede incurrir en arbitrariedad y la transparencia de la que tanto predicó a la hora de sacar a Rajoy de Moncloa no la está compliendo de ninguna manera. Es un Gobierno opaco y se le está demandando transparencia y saber cómo se está repartiendo el dinero que viene de Bruselas.