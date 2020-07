Antonio Jiménez: "Los propietarios deben poder echarles presentado sus papeles legales, en apenas 48 horas"

Antonio Jiménez, presentador de 'El Cascabel', se ha centrado en los 'okupas', y la ocupación de casas que se ha producido durante la pandemia. Las segundas residencias hna sido los objetivos mientras que los propietarios se encuentran en su vivienda principal", explica.

La ocupación de vivienda se ha incrementado un 300 por ciento durante la pandemia. Eso significa que segunda residencias han sido ocupadas por mafias que se dedican a esto.

Para echarles, esos propietarios tienen que desembolsar grandes cantidades de dinero. Para que no se eternice esa ocupación. Ya saben cómo funcionan las cosas en este terreno en España. Derecho a la propiedad, ocupar una casa cuyos propietarios se sienten indefensos. Sus propietarios no pueden ni presentar las escrituras, no pueden echarlos.

El PP ha presentado una ley contra la ocupación ilegal. Es importante, esta ley acaba con la ocupación de viviendas por mafias. La ley quiere que estas personas sean condenadas entre 1 y 3 años por ocupar un domicilio ilegalmente. El presentador dice que "los propietarios deben poder echarles presentado sus papeles legales, en apenas 48 horas".

Ahora hay que denunciar y esperar un juicio. Atenta contra el derecho a la propiedad. Que genera una inseguridad jurídica en España. Sería un gran paso a delante para el poder judicial en España, para generar confianza en tiempo de crisis. Nadie merece perder su casa, porque alguien con fines lucrativos entre en ella, y para salir exija un dinero.

Desde el punto de vista jurídico es inaceptable. Esta ley que ha presentado el PP debería salir a delante, ya veremos.