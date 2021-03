Antonio Jiménez: "La de este Gobierno es la peor imagen a proyectar para atraer inversión y confianza"

Vídeo

¿Recuerdan ustedes al difunto presidente venezolano, también conocido como 'El Gorila Rojo'? Me refiero a Chávez, cuando decía aquello de 'Exprópiese, exprópiese'. En referencia a las viviendas, inmuebles, fábricas que veía mientras paseaba por algunas zonas de Caracas. Pues ya le ha salido aquí un Gobierno imitándole. Me refiero al Gobierno socialcomunista de Baleares, que preside la socialista Armengol.

Hoy ha decidido expropiar 56 viviendas a grandes propietarios, porque quiere evitar que vayan al mercado especulativo. Y ponerlas en alquiler social. La broma, que probablemente será recurrida por los propietarios (porque atenta contra el derecho a la propiedad), es que el alquiler social que van a imponer la señora Armengol y su Gobierno va a ser más bajo del que está limitado en estos momentos por el propio Gobierno balear. De tal forma que le va a pagar durante siete años a esos propietarios un alquiler más bajo que el que había fijado el Gobierno anteriormente.

En fin, evidentemente este tipo de noticias no ayuda a la inversión en España. Aleja a los inversores, sin duda alguna. Pone en riesgo la credibilidad y la confianza en un país en el que no está a salvo la propiedad privada. Ese derecho está, ahora mismo, en entredicho.

Este tipo de noticias, junto a esa obsesión que tiene el vicepresidente Iglesias (que quiere imponer sus tesis a Sánchez y al Gobierno en general sobre la limitación de los alquileres), lo que va a conseguir es lo contrario de lo que persigue (que haya viviendas en alquiler a precios limitados y bajos). Pues va a conseguir lo contrario, porque en el momento en el que se limita un alquiler, los alquileres más bajos de ese precio los propietarios los van a subir hasta el límite máximo. Y los alquileres que están por encima de ese límite que podría fijar el Gobierno van a salir del mercado, porque no les interesa a sus propietarios. No van a poder hacer frente a los gastos que genere el propio piso en cuanto a cuota de comunidad, etc.

Va a conseguir todo lo contrario: que haya menos pisos en alquiler e incluso más caros aquellos que ahora están más baratos. Son noticias que evidentemente no ayudan a la recuperación económica de España. Hoy hemos conocido además los datos alarmantes del paro durante el mes de febrero: 30.000 puestos de trabajo destruidos, más de 44.000 personas que se han ido nuevamente al paro... Estamos hablando de más de cuatro millones de parados. Y no se cuentan los más de 900.000 trabajadores que están en ese limbo laboral que supone el ERTE. ¿Cuántos de ellos se van a ir al paro? Probablemente, muchos de ellos.

Hay grandes empresas que ya están, desgraciadamente, aligerando sus plantillas. Porque no pueden hacer frente a los costes laborales que supone una actividad económica que está semiparalizada todavía. Estamos hablando de 300.000 autónomos que podrían perder sus negocios en general durante este año, tal como ha comentado ATA. Se han perdido nada más y nada menos que 400.000 cotizantes de la Seguridad Social entre febrero del año pasado y este febrero. Cotizan para pagar, entre otras cosas, las pensiones.

Y ese es el panorama que tenemos. Mientras tanto, el Gobierno no sabe cómo va a ayudar a los autónomos y a aquellas empresas con el fin de intentar salvarlas. Han descartado las ayudas directas, cosa que han hecho Gobiernos como el de Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña... Aquí en España no se contemplan ayudas directas. En todo caso, a lo mejor alguna quita desde el punto de vista fiscal...

Desde luego, la situación no invita a pensar y ver con optimismo el futuro de este país mientras sigue todavía la pandemia. O sea que la de este Gobierno, desde luego, con los pasos que está dando y los de sus aliados allá por donde gobiernan (el caso de Baleares), es probablemente la peor imagen que podemos proyectar para atraer la inversión y la confianza de aquellos que puedan venir a España de nuevo a dinamizar nuestra economía.