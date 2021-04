Antonio Jiménez: "Están intentando con triquiñuelas jurídicas impedir un senador de Vox por Cataluña"

Vídeo

Los independentistas catalanes no solo paralizan institucionalmente esa comunidad, no solo desprestigian sus instituciones y además generan una imagen interna y externa lamentable. Desde luego no ayuda a la recuperación económica y máxime en este tiempo de pandemia. Ahora mismo, no solamente son incapaces de formar gobierno después de dos meses pasadas las elecciones, sino que siguen abundando en esa tesis antidemocrática, anticonstitucional, que va en contra por supuesto de la libertad y que pone en evidencia su capacidad para excluir a aquellos políticos o a aquellas formaciones que no son de su agrado y que suponen un paso más en su desafío constitucional.

Y me refiero por ejemplo al cordón sanitario que pactaron en su día contra Vox. Pues ahora resulta que ese parlamento autonómico salido de las últimas elecciones de febrero está obligado, lógicamente, a designar a los senadores autonómicos. Aquellos que representan a la cámara autonómica de Barcelona. Entre ellos, lógicamente, porque tiene once diputados y, además, en función de la representación tienen derecho a un escaño en el Senado, está Vox.

¿Y qué están haciendo ahora mismo Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña, los Comunes de la señora Colau y del señor Iglesias y por supuesto la CUP, los antisistema? Pues están intentando con triquiñuelas jurídicas de todo tipo, condición y pelaje e impedir que un senador de Vox se siente en la Cámara Alta. O sea, no designar al senador que le corresponde a Vox por el número de diputados que tiene en el Parlamento de Cataluña.

Ese nuevo desafío contra la libertad, contra la Constitución, esperemos que no salga adelante, o sea, que se frustre. Porque evidentemente sería un escarnio para la democracia y para la libertad. Vox tiene derecho a tener a un senador en la Cámara Alta, en función de la representación electoral que consiguió en las elecciones catalanas. Once diputados, un senador. Y estos señores quieren impedirlo.

Esperemos que no vayan hasta el final con esta nueva de obstaculizar la democracia y la libertad y desafiar la ley y la Constitución española en definitiva.