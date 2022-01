Jiménez: "Si es verdad que han manipulado a Garzón, podría haber salido a decir que él está con los ganaderos"

Vídeo

El ministro de Agricultura, Luis Planas, hoy ya ha desautorizado al titular de Consumo, a Alberto Garzón por sus torpes, lamentables e irresponsables declaraciones. Luis Planas ha dicho que si alguien habla de alimentación en el seno del Gobierno él es el titular de la cosa y debería de haberle llamado. Desautorizando a Garzón porque no se ha puesto en contacto en ningún momento con él para hablar de un asunto tan delicado como este de la carne, donde él ha subrayado que no es de buena calidad la que se exporta fuera de España. Declaraciones que han abierto una crisis en el seno del Gobierno.

Más alláde que no llegue la sangre al río y esto no rompa la coalición, la rama 'podemita' por un lado, y la rama socialista por otro de este Gobierno 'social-comunista' están enfrentadas. ¿Por qué? Fundamentalmente, porque los 'podemitas' están defendiendo a Garzón. Al torpe, al inepto, a este ministro lumbrera, torpe, bobo solemne, en fin, tonto. Especialmente poco dotado para nada. Le están defendiendo a pesar de esa irresponsable declaración, que no es la primera. A todos se les perdona una vez, incluso a un torpe como este. Pero este es un repetitivo en su torpeza permanente. De tal manera que le están defendiendo con la excusa de que han manipulado sus declaraciones y que esto es un bulo que la extrema derecha alimenta para desacreditarle.

No es así. Las declaraciones están ahí. Están hechas a 'The Guardian', el periódico inglés, y ustedes las pueden ver. Si es verdad que le han manipulado podría haber salido a la palestra y haber desmentido lo que se ha dicho, asumir que no se le ha entendido, que él está con los ganaderos y el sector cárnico en España y que desde luego de ninguna manera piensa que la calidad de la carne que se exporta sea mala.