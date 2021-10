“Taras del cuerpo”: esos pequeños defectos físicos que nos convierten en seres imperfectos

“Fer, ¿Sabes de qué me he dado cuenta? De que tengo un ojo más alto que otro". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

¿Tú también tienes alguna de estas taras?: “Lo que veo es que tienes otro más ojo que el alto” – “Parezco un Picasso, me pones donde el Guernica y no se entera nadie” – “¡Qué exagerado eres! Yo si que estoy mal hecho que tengo una oreja más abierta que la otra, que cuando hace mucho viento, de un lado acelero y del otro voy frenando. Creo que las tengo así porque mi madre me llevaba de la oreja al colegio y me decía: no cruces sin darme la oreja” – “¿Pero ¿qué dices? Si tu oreja mola muchísimo. ¿Tú has visto qué cabeza tengo? Cuando era pequeño ya me consideraban el cabeza de familia. En las carreras en el colegio iba el último, pero siempre me consideraban cabeza de carrera. Menos más que no vivo en Estambul porque sería cabeza de turco”.

A la hora de sacarnos defectos físicos, la lista es interminable: “Tú por lo menos tienes color en la piel porque yo tengo una blancura que no me gusta nada. Una vez coincidí con Iniesta en un campamento y, cuando íbamos juntos, a él le llamaban el negro. Me compro la ropa interior dos tallas más pequeñas para tener marca. También tiene su parte buena porque gracias a mi color blanco, conocí a la que hoy es mi mujer. Se sentó encima de mí, me confundió con un retrete” – “Yo tengo menos flexibilidad que el codo de un camionero” – “Yo sí que estoy mal que cada vez estoy más sordo. No oigo ni las palabras necias” – “Pues eso es un problema” – “No es un poema, es un refrán: a palabras necias oídos sordos”.

