"Personajes de discoteca": este es tu tipo según cómo te comportas cuando sales de fiesta

"Madre mía, Fer, estoy súper contento porque voy a salir de fiesta y van a abrir las pistas de baile otra vez". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que, como dice Fernando: "Menudos personajes hay ahí, espero que no seas el típico que se amorra en la cabina del DJ toda la noche pidiendo la misma canción todo el rato y él no sabe ni qué canción es. Toda la noche ahí tarareándole las canciones, y no ve tampoco a nadie porque está toda la noche ahí".

Y por si esto fuera poco, Jimeno insiste: "Pero personaje, personaje es el que nunca baila ninguna canción, ninguna es lo suficientemente heavy, ya pueden venir a tocar System of a Down que no lo baila o Heavy Mayor Oreja. No es que no bailen, es que le ofenden las canciones".

"Pero personaje el que se toma dos copas y se pone de un cariñoso que te agarra, te abraza, llora a niveles de traumas infantiles, te cuenta su vida, te ofrece su casa los domingos, te da poderes notariales para que hagas lo que quieras con sus cuentas bancarias". Sin embargo, Fernando dice que él es el tipo de persona que "llega a la discoteca, pero enseguida quiere irse, busca la forma de escaparse".

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero, Víctor Parrado, y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en TRECEtv.es.