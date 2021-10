"Los peces": esa mascota que te da de todo menos compañía

"¿Qué te ha pasado, Jimeno? Estás todo lleno de pelos". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este lunes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Pero no es ni un gato ni un perro la mascota que ha adoptado Jimeno: "Pues es que hemos comprado un pez, tenemos nueva mascota. Es verdad que como animal de compañía va justito, pero es un animal que huele mal incluso dentro del agua, imagínate que sale de una clase de zumba".

No es tan bonito todo lo que parece al principio: "Es horroroso que no tengan nombre, es como si nosotros pasando lista en clase empezamos a llamarnos por nuestros defectos, esto sería el pueblo". "A los peces no se les reconoce ninguna cualidad, solo se les compara por un defecto que tienen memoria de pez".

"¿Tú has conocido a alguien alguna vez que lleve a su pez al veterinario? Pues claro que no, porque les da igual que se le muera". "Y Juan Luis Guerra qué, que quisiera meter su nariz en la pecera. Vaya metáforas de tunante, qué sospechoso, que eso lo sabemos hacer todo. Te voy a hacer yo también una canción de estas: quisiera ser un topo para meter mi cabeza en tu madriguera".