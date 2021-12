Jimeno y la Constitución: "El día que nos falte, nos quedamos sin puente"

"Fer se ha ido de puente y me ha dejado solo. Yo no sé cómo se ha podido escapar de este ascensor si nunca baja, solo sube y por eso no es un 'descensor'". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este lunes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla de Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que, como dice Jimeno: "Me encanta la Constitución, mi madre dice que soy igual porque tengo más de 40 años, todo el mundo quiere reformarme y nadie me ha metido mano. Soy constitucionalista radical, si te metes con la Constitución... Siempre me voy a ir con ella. Fernando ya sabe que con la Constitución hay mucho postureo y, o la amas profundamente, o la odias".

Y por si esto fuera poco, Jimeno insiste: "Esto es como el Quijote o los Beatles, nadie se atreve a meterse con ella. Nadie se la ha leído y quien lo ha hecho es porque le han obligado y no entiende nada. Pero yo la amo tanto que a sus padres les llamo suegros. Es como una pareja para mí, la quiero muchísimo a muerte, pero no entiendo una palabra".

Jimeno añade que "dice la Constitución que la mayoría de edad se cumple a los 18, pero yo con 40 sigo desayunando Cola-Cao, llamando a mis amigos al porterillo que si quieren bajarse a jugar conmigo. Dice que podemos elegir lugar de residencia libremente y en la casa de Sergio Ramos van y me han dicho que no. El día que nos falte la Constitución nos quedamos sin puente".