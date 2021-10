“Comida asiática”: chino, tailandés, japonés, birmano… todo con salsa de soja

“¿Qué pasa, Ander? ¿Cenamos al final o no? ¿Cómo camboyano? ¡Pero qué os ha dado a todos con la comida asiática!”. Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este miércoles, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Seguro que entiendes a Parrado: “Te pasa como a Marcos, que se fue una semana a Tailandia y ahora vuelve y todo es asiático, va de moderno. Me escribe el otro día y me dice que si cenamos en un birmano y me los escribe con “v” y digo yo, ¿qué se come en un birmano? Y me dice que un poco de todo: un poco de thai, un poco de japo, un poco de chino… a eso se le llama Wallapop de oriente. Me dice que podemos comer en un restaurante chino, por 3,95, en un restaurante chino buenísimo que hacen sopa de aleta de tiburón. ¡Claro! Todos sabemos que en los restaurantes chinos hay un criadero de tiburones… lo más parecido a un tiburón que has visto es una medusa en la Costa Brava. Aquello no es ni aleta, ni tiburón, y mucho menos sopa”.

Pero todos sabemos que lo de tener una primera cita en un restaurante chino no es buena idea: “Muchos dirán que lo importante es la compañía… cuando tienes 20 años, sí, porque tú te comes unos mcnuggets en un charco y eres feliz porque eres un inconsciente, pero con 40 años lo importante es el papeo. La compañía es lo de menos".

¿Qué si quiero ir a un japo? "Un japo no deja de ser un chino caro. Hay que ampliar la hipoteca para ir a un japo. Todo suena igual, pero todo es igual de caro, 80 euros. ¿y qué te has comido? Pues no lo sabes porque todo lo has mojado en la salsa de soja, que significa algo así como agua turbia, y te vas a casa como un hámster con paperas. ¿Tú has visto algún japonés feliz en tu vida? No, porque no pueden serlo porque están todo el día comiendo arroz y salmón crudo, eso estriñe mucho. Tú ponle a un japonés un solomillo, una paella… y las mejillas le cogen color. Venga, vamos al japo, pero no te olvides des refrán: con un buen queso y un buen vino, más corto se hace el camino".

‘El Ascensor’ es un espacio de humor con los monólogos de Álex Clavero, Víctor Parrado, y Fernando y Jimeno que se emite de lunes a jueves en TRECE a las 21.55h. Las tiras cómicas pueden verse después en el programa "La Azotea" y bajo demanda en trecetv.es.