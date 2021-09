"Estoy enamorado": cómo responder ante la pregunta de si tienes pareja

"Me he enterado de que te has echado novia, que lo he visto por Instagram", arranca Jimeno la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este lunes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Fernando Martín le responde: "Sí, la verdad que no, y que todo lo contrario. No te voy a asegurar que vaya a ser la mujer de mi vida al 100%, pero no puedo negar que sea una gran mujer, y que desde pequeño soñé con jugar para ella", replica al más puro estilo de 'el futbolista'. "Los resultados serán quienes dictaminen el futuro, yo pondré toda la carne en el asador y ya veremos si soy más de basket o de baloncesto".

Martín se la devuelve a Jimeno,quien ahora responde como 'el político de la oposición': "Se acerca usted a mí con un lenguaje claramente invasivo, no es su culpa, es fruto de una legislación negligente del Gobierno. Es cierto que me ha echado novia, pero no menos cierto que sería mi mujer si el Gobierno hubiera cumplido con la bajada de intereses hipotecarios que hace imposible que una persona de mi edad tenga acceso a un inmueble".

También esta la del árbitro de tenis que responde gritando un "no", como si de una pelota fuera en un partido fuera. Pero no hay que dejarse atrás al "bibliotecario" que pedirá silencio ante cualquier pregunta acerca del tema que se le haga: "Shhh".

