"Colecciones": una tarea imposible de acabar a la que todos cedemos

¡Odio las colecciones, en septiembre solo hay colecciones por todas partes! Arranca Jimeno la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este jueves, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando Martín y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Fernando Martín lo tiene claro: "Esta mañana en el quiosco de mi barrio he visto una colección de insectos después de pasarme todo el verano matando bichos en la playa, en la montaña, en el río... Las colecciones no valen para nada". Jimeno añade que "estamos haciendo colecciones hasta de un ibuprofeno". Y por no decir que, para acabar una de estas colecciones, "necesitas vivir tres vidas".

"Los que hacen las colecciones no tienen ni idea. Deberían hacerlo de cosas que de verdad gusten a la gente, como los bordes de las pizzas, o de cucuruchos de helado, de Ramón García que le cae bien a todo el mundo, o de amigos con piscina, o de declaraciones de la renta a devolver, o de ir a casa y tener el lavavajillas sacado..."

