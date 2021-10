"El coach": los clichés más habituales que te enseñarán en un curso de 'coaching'

"No sé lo que te pasa Fernando, pero si quieres, puedes". Así comienza la tira cómica de 'El Ascensor' de TRECE de este lunes, el programa de humor en el que participan cómicos de la talla como Fernando y Jimeno de 'Buenos días Javi y Mar', Víctor Parrado o Álex Clavero 'El Francotirarock'.

Y es que los cursos de coching están completamente llenos de clichés: "Si no puedes, si quieres no puedes no querer que al final es poder, si quieres. Me estoy haciendo un curso de coach y es increíble, tienes que salir de la zona de confort por cierto". "Sí claro, una zona en la que estoy a gusto voy a salir, es que lo que quiero es quedarme ahí".

Y por si esto fuera poco, Jimeno insiste: "Sabes qué te digo, Fer, que caerse es un accidente, pero quedarse en el suelo es una elección". "Ya tío Jimeno, pero déjame caerme, que esté un rato ahí mal, fastidiado, un rato de decir que todo está mal hecho, que lo disfrute un poco".

"Cuando una persona te diga que no quiere nada, abrázala, porque es lo que más necesita. El café ayuda a las personas que duermen poco y sueñan mucho". "Pues lo siento pero en mi caso es al contrario, que duermo mucho y sueño poco".