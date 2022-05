Jaime Mayor Oreja, en TRECE: "Lo que hacen en el Gobierno es un esperpento, no es normal"

Hace unas semanas, el exministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, puso en marcha el proyecto NEOS con el que pretende defender el humanismo cristiano. Así ha querido dejarlo claro desde el plató de TRECE, en 'Código Samboal'. En este sentido, si bien ha dejado claro que NEOS es el proyecto a nivel nacional, también ha lanzado 'One of Us', que va enfocado a Europa.

Mayor Oreja se ha abierto ante la conductora del espacio, Ana Samboal, y ha comenzado asegurando que en la sociedad de hoy en día hay "un problema de valores". A su juicio, estamos ante una civilización "que está en crisis, que ha perdido las referencias permanentes". El exministro de Exterior ha considerado que, a día de hoy, Europa está transitando "hacia la nada" y ha insistido en que estamos "en una crisis de civilización de fundamentos". En este punto, ha matizado que "nos hemos olvidado de nuestros fundamentos cristianos". Este es el motivo por el que nace la plataforma NEOS, cuyo objetivo es "recuperar la dirección". Mayor Oreja ha subrayado, una vez más, que "la crisis no está en nuestra política, sino en nuestros fundamentos".

Jaime Mayor Oreja ha querido dejar claro que se trata "de un nuevo esfuerzo que hacemos". En el plató de 'Código Samboal', ha asegurado además que "hace falta una alternativa cultural, no vale con un relevo de siglas en los fundamentos cristianos". Unos fundamentos que, a su juicio, hemos olvidado. "Lo que hacen en el Gobierno es un esperpento, no es normal. Es un proceso de transformación de una sociedad", ha agregado. Además, ha criticado que nuestra sociedad se ha acomodado a la comodidad: "El aborto es mas cómodo que defender la vida. Es más cómodo defender hoy el aborto que luchar contra él. Es mas fácil decir que es un derecho a decir que es un crimen o una tragedia. Esas personas no son escuchadas en nuestra sociedad", ha lamentado el exministro de Interior.

También ha tenido unas palabras para la nueva Ley del Aborto que el Gobierno prevé aprobar el lunes. "De todos los procesos, el más grave, silencioso y difícil de combatir es que todos quieren sustituir los valores y fundamentos cristianos por un desorden social", ha agregado el exministro. "La realidad es que se sigue consolidando el derecho a matar, por eso nace NEOS", ha subrayado.

Guerra en Ucrania, guerra de valores

La invasión rusa de Ucrania ha sido otro de los asuntos que han abordado este sábado en 'Código Samboal'. La conductora del espacio ha querido conocer la opinión del exministro sobre los hechos que están teniendo lugar en el país. "Los europeos tenemos que preguntarnos por qué se atreve a hacer Putin lo que ha hecho: porque ve una sociedad sin referencias permanentes, débil y en decadencia". A su juicio, el líder del Kremlin ha visto que "en la sociedad occidental aumenta el tránsito a la nada" y ha criticado que "la importancia de la Defensa en los países europeos no existe". Esto debería motivarnos, ha considerado, "para rectificar y entender".

Por ello, el exministro de Interior ha asegurado que cada vez más personas se unen al movimiento NEOS. "Encuentro que hay un deseo de defender estos fundamentos" y ha asegurado que los católicos "tenemos que saber movilizarnos mucho más", ya que "no podemos encerrar nuestra fe en nuestras casas, tenemos que entendernos con no creyentes pero que defienden los mismos fundamentos". Eso sí, siempre "desde el respeto al otro".

Para concluir, Jaime Mayor Oreja ha considerado que vamos "hacia el final de una etapa" que, a su juicio, "será mejor".