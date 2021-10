Carmen Lomana habla alto y claro sobre el look de la vicepresidenta Yolanda Díaz: "En cuanto pisan moqueta"

Carmen Lomana ha visitado este sábado el programa de TRECE 'Código Samboal' para analizar el estilo a la hora de vestir de algunas de las políticas más conocidas de nuestro país. En este sentido, la colaboradora ha comenzado dando algunos consejos para elegir siempre la mejor opción: "Yo creo que la ropa a veces más que vestirte, te desviste. Dice mucho de cuidado personal, de lo que te cuidas y de lo que te quieres. Hay un punto siempre monismo".

"Si un personaje público aparece con el pelo sucio, dejada, mal vestida, indudablemente te da que pensar de dejadez y descuido, y seguramente ese descuido también lo tenga en su cabeza. Es una cuestión de disciplina", ha explicado Carmen Lomana, antes de señalar que está fascinada con la forma de vestir de Yolanda Díaz, noticia estos días por su papel en la posible derogación de la reforma laboral: "Estoy totalmente fascinada con la personalidad de Yolanda Díaz. Ha cambiado mucho en su forma de vestir, quiere dar una imagen elegante. Cambia mucho de modelos, pero muy poco de color, es el Glamour inteligente. "Esta mujer es comunista y quiere dar una confianza del Barrio de Salamanca en Madrid. En cuanto pisan moqueta, la mayoría cambian. De repente se les ocurre que las pintas que llevaban no son muy adecuadas para representar en un cargo a todos los españoles. Yolanda Díaz me tiene fascinada y me encanta. Se viste bien y con prendas de firma".

También ha comentado el look de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, también clave en el debate respecto a la reforma laboral: "Nadia Calviño va de ejecutiva, va a trabajar. Angela Merkel se puso una especie de uniforme para que no la critiquen, porque tiene que ser una lata que con un buen discurso te critiquen por el atuendo que te pongas".

En cuanto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Carmen Lomana ha subrayado que ha mejorado mucho respecto a hace un tiempo, y también ha explicado los colores que mejor le sientan:"Ayuso iba vestida horrible, ahora está mucho mejor. El negro y el rojo le quedan fantástico Ahora lleva chaquetas entalladas que le marcan más el cuello, escotes. Ahora está mucho más atractiva".

Por último se ha referido a otra política que en los últimos meses está ganando mucho peso en la crónica política de nuestro país. En esta ocasión se ha referido a la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona: "A Macarena Olona no le importa la muy poco la moda. Va fatal vestida. Te tienes que marcar siempre un estilo".