Sara Hurtado en "El Lado bueno de las cosas": "Las oportunidades no pasan todos los días"

Sara Hurtado ha cumplido su sueño de triunfar en el mundo del patinaje artístico. Algo que ha logrado con mucho tesón y alma. Lleva desde los 8 años patinando. "Es un deporte muy caro, me dedico a ello en cuerpo y alma pero a día de hoy todavía me cuesta dinero. "Las pequeñas cosas son las que más me ha costado sacrificar, el tiempo con mi familia, los cumpleaños con ellos. Este año ha sido el primer año que mi familia ha venido a verme a Moscú". "El patinaje me hace feliz y veo que cada año vamos mejor y que tengo mucho que aprender. Las oportunidades no pasan todos los días. A día de hoy tengo esta oportunidad, y la tengo que exprimir".

Cada viernes a las 22:00, Pedro del Castillo sale a la calle para buscar 'El lado bueno de las cosas'. Un programa en el que se descubre cómo personas conocidas y no tan conocidas han sufrido algún trauma en su vida y han conseguido sobreponerse a ello con esperanza y trabajo. Se trata de historias de héroes anónimos que han superado enfermedades, accidentes, acoso escolar y que ahora trabajan ayudando a otros y propagando un mensaje de tolerancia y amor.

Es una forma de acercar la realidad de personas que, a diferencia con los mensajes positivistas que ofrece la sociedad de hoy en día, han sufrido en primera persona situaciones desafortunadas de las que siempre se han recuperado y han sido capaces de encontrarle "el lado bueno". Los testimonios que se cuentan en el programa son reales y sus mensajes son auténticos y se muestran como ejemplo para que los espectadores pongan en valor que la vida es un regalo.

En el proceso de cambio de los protagonistas, estos se preguntan el 'para qué' de su situación, lo cual les pone en acción en el momento presente y con la posibilidad de tomar las riendas de nuevo. Una vez que encuentran la respuesta, su vida adquiere sentido de nuevo. 'El lado bueno de las cosas' es una actitud, significa que, quien busca, encuentra, y que el que quiera ver las cosas buenas que suceden a su alrededor solo tiene que pararse, observar y buscar. Toda situación complicada esconde una belleza oculta, y Pedro del Castillo descubre la de sus protagonistas en TRECE.