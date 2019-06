Mari Mar Blanco, en TRECE: "Sabemos perfectamente por qué TVE entrevistó a Otegi"

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Mari Mar Blanco, ha criticado este jueves en el acto que el Congreso brinda desde hace nueve años a todas las víctimas la "humillante y vergonzante" entrevista de RTVE al coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, que no mostró "ningún arrepentimiento". En una entrevista este jueves en el Cascabel de TRECE la propia Maria Mar Blanco ha aclarado que el objetivo del discurso “no era el aplauso”, sino “denunciar algo vergonzante y humillante”, como que “la televisión pública que pagamos todos, se haya prestado a blanquear la imagen y ser portavoz de un terrorista”.

“Yo creo que la entrevista tiene que ver con la fecha que era” ha subrayado la hermano del asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco, sobre la coincidencia de la entrevista con el día del homenaje a las víctimas. Se trata de un acto que se hace desde el 2010, aprobado de manera unánime en el Congreso, es el día en el que España sufre la primera victima del terrorismo, la niña que perdio su vida en la estación de San Sebastián. “No es algo nuevo, no es algo que TVE no supiera, eso es lo más humillante, cuando hoy era el día de reivindicar la dignidad y que la televisión de todos los españoles ceda el primetime” apostilla la diputada popular.

“Si alguien pensaba que Otegi iba a pedir perdón o decir que se arrepentía, estaba soñando”, lamenta Blanco en El Cascabel. “Todos sabemos que TVE prestaba la plataforma para blanquear su pasado manchado de sangre” añade la presidenta de la FVT. Algunos diputados como Irene Montero, otros de Podemos, ERC y PNV no han aplaudido al discurso de Mari Mar Blanco, algo sobre lo que ella misma responde: “No me ha sorprendido, era lo esperado”. “Conocemos la trayectoria de todos los que han permanecido sentados o no han aplaudido” aclara la diputada del PP.