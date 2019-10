La noticia de Pérez: "Sánchez ya empieza a embarrar algo que es imposible, una campaña electoral elegante"

Vídeo

Pues en esta interminable precampaña electoral hoy, Pedro Sánchez, ha recurrido al clásico de él de si no quieres caldo toma dos tazas. A la promesa de ayer de vincular en la subida del IPC al coste de la vida hoy, ha añadido otra, rebajar el número de peonadas, que son las jornadas que les firman en Andalucía y en Extremadura los trabajadores del campo para que cobren el subsidio, reducir ese número de peonadas para que puedan cobrar esos 430 €.

Son promesas que se pueden debatir en el fondo, claro que sí, pero el problema es que son promesas electorales hechas con cargo al erario. También es verdad que esta no es una cuestión que dicen ahora los rimbombantes privativa de Pedro Sánchez. Quiero decir que casi todos, por no decir todos los presidentes del Gobierno, que se han presentado a la reelección han utilizado ese viento a favor que supone salir a esa competición desde La Moncloa, pero seguramente ahora que nos estaba prometiendo que iba a ser una campaña muy limpia de guante blanco seguramente es el primero que ya empieza embarrar algo que es imposible, una campaña electoral simplemente elegante.