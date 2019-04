José Luis Pérez: "No es una cuestión moral, de creencias o de lo avanzada que sea una sociedad"

Desde que conocimos la triste, la dolorosa noticia (para todos) del suicidio asistido de María José carrasco, he escuchado frases como que “es intolerable que España no permita la eutanasia”. Es que es incomprensible que aun no se haya legislado; es que ni siquiera tendría que haber debate”. Incluso el Gobierno ha asegurado que hay prisa; que hay que regular la eutanasia “cuanto antes”.

El objetivo de frases como esas, es hacer ver que España es una especie de isla, una especie de país retrogrado, un rara avis en el mundo que se resiste a tomar una decisión que (quienes pronuncian ese tipo de frases) dicen que es “muy fácil”.

¿Se compadecen esas frases con la realidad? veamos. ¿Saben cuantos países en el mundo permiten la eutanasia? Cinco países de 194. Cuando se pone de manifiesto una evidencia numérica tan significativa, te responden: “bueno, sí, pero la mayoría de ellos son países avanzados”. ¿La mayoría… de 5? ¿En serio?

Porque supongo que no querrán decir que, como hemos sido capaces de formar sociedades avanzadas, ricas, ya nadie nos va a decir cuándo morirnos. Para quienes consideran tan “fácil” este debate, solo se pueden plantear reparos desde el punto de vista de las creencias religiosas.

¿De verdad quieren hacernos creer que el 98 por ciento (¡el 98 por ciento!) de los países del mundo tienen convicciones religiosas tan profundas como no permitir la eutanasia en sus legislaciones? NO, no es solo una cuestión de creencias. En lo que sí tienen razón es en que el debate sería mas fácil si fuera solo una cuestión moral.

Decía Popper (el agnóstico Popper) que “los principios morales no se pueden fundamentar; solo cabe discutir sobre ellos y elegir unos u otros”. Pues bien, los médicos ya lo han discutido y han elegido. y han dejado su elección por escrito en su código ético: “el medico no provocará la muerte de ningún paciente, ni en el caso de petición expresa por parte de éste”. si alguien tiene que elegir, que sean ellos. No es solo una cuestión de lo avanzada que sea una sociedad; no es solo una cuestión de creencias; no es solo una cuestión moral. Es todo eso y es mucho mas. tanto, como la vida misma.