José Luis Pérez: "Pues sí, la justicia española funciona"

Vídeo

¿Debería haber hoy manifestaciones hoy en la calle celebrando que en España hay justicia? Claro, si cuando se conoció la primera sentencia había casi competiciones por quién decía la barbaridad mas grande del sistema judicial hoy, los mismos que entonces hablaban poco menos que de un país de pandereta, deberían dar saltos de júbilo celebrando que estaban equivocados, no? No lo harán. Ni los saltos ni mucho menos reconocer que se equivocaban.

Es lo de menos. La sentencia del Supremo que condena por violación a los 5 componentes de la manada lo que demuestra es que las decisiones judiciales también tienen un componente muy importante de subjetividad. Claro que la tiene.

Con las mismas pruebas, con los mismos testimonios, con la misma ley, dos tribunales condenan de una manera y un tercero, de otra. Claro que hay una parte importante de subjetividad de los magistrados. Es más: tan subjetivo es, que los magistrados del Supremo les reprochan a sus compañeros de Navarra, a los abogados de las acusaciones a los varios fiscales que han participado, les reprochan a todos, que no vieran lo que ellos tienen claro: que no fue una sola agresión sexual continuada, sino varias.

Y les reprocha que, si lo hubieran visto, si cualquiera de esas partes se lo hubiera pedido, las penas hubieran sido todavía mas altas. Eso lo dicen los magistrados del supremo, que son los que están capacitados para hacerlo.

¿Puedo yo decir que esta sentencia es mas justa que las anteriores? Pues, sinceramente, no me siento capacitado. Yo les puedo decir que lo que se juzgaba fue algo deleznable, repugnante, asqueroso y que seguramente (más allá de lo legal) refleja un problema social del que raramente se habla: la banalización del sexo, la proliferación de la pornografía y de la imagen de la mujer en ella.

Yo puedo decir si esta sentencia me gusta más que la anterior (que me gusta más, pero eso no añade nada). Porque al final, lo importante es que en España, con toda su subjetividad, claro que si, la justicia funciona. Cuando nos gusta más y cuando nos gusta menos.