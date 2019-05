José Luis Pérez: "Josu Ternera no va a quedar impune y eso no hay estrategia política que lo empañe"

Vídeo

La de “¿por qué ahora?”; “¿Por qué a Josu Ternera se le detiene precisamente ahora”, puede ser una pregunta pertinente. No digo que no.

Se han hecho interpretaciones de todo tipo como respuesta a esa pregunta: desde el interés político del actual gobierno en el epicentro de una campaña electoral; hasta la suposición de que ha sido una captura pactada con el propio Ternera por su estado de salud. Hacer esa pregunta del “por qué” ahora es pertinente, entre otras cosas por cosas como las que nos contaba hace unos días aquí nuestro compañero Fernando Jauregui.

Una conversación cara a cara con el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que le vino a reconocer que tenían al terrorista fugado controlado y que con una simple orden se le podía detener, pero no se le detuvo por lo que fuera. Por cosas como esa digo que la pregunta de por que Josu Ternera ha sido detenido ahora y no antes puede ser pertinente.

Pero es que el resultado final es tan importante; y, sobre todo, es tan reconfortante para las victimas, que todo lo demás pasa a ser completamente secundario. Para los que perdieron un familiar en la casa cuartel de Zaragoza que los terroristas hicieron volar por los aires bajo la dirección de Ternera, la espera seguro que ha sido especialmente larga.

Pero desde hoy ya saben que el asesinato de sus hijos o de sus padres no va a quedar impune, y eso no hay estrategia política que lo empañe. Que la campaña que los intereses partidistas, no nos hagan perder el sentido para diferenciar lo importante, de lo accesorio, y en este caso lo que cuenta es que un terrorista ya esta en manos de la Justicia, absolutamente todo lo demás es lo accesorio.