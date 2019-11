La noticia de Jiménez: “¿Por qué no se conoció la sentencia de los ERE antes del 10N?”

Vídeo

Hoy, el líder de la oposición se ha planteado, o ha planteado, la pregunta del millón de dólares. Esa pregunta que tiene difícil respuesta. Yo no sé si incluso imposible. Pero es pertinente hacérsela. Y eso es lo que ha hecho Casado hoy. Ha dicho que por qué la sentencia de los ERE, esa sentencia tan contundente contra los exdirigentes del Partido Socialista y expresidentes de la Junta de Andalucía, no se conoció antes de las elecciones del 10 de noviembre.

Sospechosamente, ha dicho Casado, hubo, al parecer, un fallo informático. Y eso retrasó la publicación de la misma. Pero la sentencia ya estaba redactada, ya se conocía. No se filtró, evidentemente, pero ya estaba redactada mucho antes de las elecciones del 10N.

¿Por qué no se conoció? Casado también dice, y se responde, que, evidentemente, esa sentencia, tal y como se ha producido y hemos conocido, habría incidido de forma notable, sin duda, en el resultado de las urnas. Habría tenido una influencia notable en el voto del Partido Socialista, a tenor de las reacciones que ha suscitado.

Por el escándalo extraordinario y monumental que ha supuesto la dilapidación, el despilfarro o la malversación de 680 millones de euros. Que no fueron a parar a aquellas personas que lo necesitaban realmente: la formación de parados y los parados. Se fue a muchos bolsillos. Por cierto, de gente muy próxima al PSOE, gente del PSOE y familiares y afectos de esos miembros del Partido Socialista.

En fin, esta es la realidad. Hoy, por cierto, el señor Sánchez no ha dicho nada del tema. Se le ha preguntado por activa y por pasiva, pero ha dado la callada por respuesta. Es evidente que este asunto les incomoda, y mucho. Porque no pueden ocultar que es un escándalo que salpica de forma directa al Partido Socialista.

No olvidemos que tanto Griñán como Chaves fueron presidentes del PSOE. No vale poner tierra de por medio, como hizo ayer el ministro Ábalos diciendo que esto ya no le competía al PSOE, que era cosa de ex altos cargos o ex responsables de la Junta de Andalucía. No, son cualificados dirigentes del partido, que en su día mandaron y mucho. Y tenían mucho y mucha influencia.