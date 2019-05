Jiménez: "Augura una agria y tensa legislatura el bochornoso espectáculo que han montado hoy"

Vídeo

Buenas noches, bienvenidos a el Cascabel en TRECE. Lo de hoy en el Congreso , la tumultuosa sesión constitutiva con la que ha arrancado esta legislatura, no por esperada ha sido menos bochornosa y lamentable. Bochorno y tristeza además de impotencia produce la degradación institucional del Parlamento. Vergüenza e indignación genera la actitud de quienes se escudan en su condición de diputados electos para comportarse de forma gamberra como si tuvieran patente de corso hasta convertir un acto solemne , democrático e institucional como el arranque de una nueva legislatura, en un espectáculo bufo. Y a ello ha contribuido sin duda la señora Batet, la nueva presidenta del Congreso que ha presentado las cartas credenciales de lo que podemos esperar de ella y de su experiencia como profesora de derecho constitucional.



Dará grandes días de gloria y si no al tiempo. Al permitir que los políticos separatistas presos que están siendo juzgados en el Supremo convirtieran la fórmula de acatamiento o jura de la Constitución en un panfleto propagandista en favor del independentismo, Merixell Batet, le ha hecho un flaco favor al Estado de derecho que supuestamente defiende y representa como tercera autoridad nacional. ¿Qué le hubiera costado exclamar que en España no hay presos políticos? En fin, de sus intenciones conoceremos más detalles en las horas inmediatas cuando la mesa que preside tenga que pronunciarse sobre los escritos registrados hoy mismo por el PP exigiendo la inmediata suspensión en derechos y deberes parlamentarios de los cuatro diputados secesionistas en prisión preventiva y se revisen las fórmulas de acatamiento constitucional utilizadas por secesionistas y nacionalistas.



El bochorno, la bronca, el espectáculo bufo que han montado quienes les importa una higa España con la complicidad de sus corifeos de Podemos augura una agria y tensa legislatura. La contención de la que han hecho gala algunos, pensando en las consecuencias que los excesos tendrían en las urnas del próximo domingo (no olvidemos que estamos todavía en campaña), acabará con el recuento del último voto. Y entonces sabremos qué ha querido responderle Pedro Sánchez a Junqueras cuando éste, tras saludarle, le ha dicho que tenemos que hablar y el presidente le ha respondido: hablamos, está bien, no te preocupes



¿De qué no tiene que preocuparse Junqueras? ¿Por su indulto quizás? ¿De qué tiene que hablar Sánchez con Junqueras? Por salud democrática sería exigible que antes del domingo, fecha de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, los españoles supiéramos por boca de Sánchez de qué va a hablar con ellos y de qué no tienen que preocuparse los políticos secesionistas presos que están siendo juzgados en el Supremo por rebelarse contra la Constitución que hoy no han acatado. Hablaremos de todo lo vivido hoy en el Congreso sin olvidarnos que la campaña electoral para las municipales y autonómicas y europeas sigue y hoy contaremos con una candidata.