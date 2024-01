ADAS, 5º motivo para comprar un coche

El 72% de los comerciales afirma que sus clientes pagarían entre 500 y 1.000 ? más por tener más seguridad a bordo.

Los Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción (ADAS) son el quinto motivo de elección de un vehículo en las prioridades de los compradores, por detrás de la fiablidad de la marca, el consumo de combustible, el equipamiento multimedia y las prestaciones, según el estudio “El rol de los sistemas ADAS en la venta de vehículos”, realizado por FESVIAL y Bosch mediante encuestas telefónicas a 150 concesionarios de automóviles de cinco grandes ciudades españolas.

Esta investigación desvela que los comerciales consideran, en general, que los asistentes de conducción son "un facilitador de la venta y muestran buena predisposición hacia ellos", y más del 90% de los entrevistados opina que los ADAS van a ser cada vez más importantes en el equipamiento de los coches.

"Obstáculo" para la venta

No obstante, uno de cada tres vendedores en los concesionarios asegura no utilizar estos asistentes de conducción como argumento de venta de un vehículo. Y aún más, para un amplio porcentaje de comerciales –cuatro de cada diez– los ADAS son un "obstáculo" para la venta de un vehículo, por diferentes motivos: son sistemas que se estropean, son complicados de utilizar y difíciles de explicar al cliente, no funcionan como deberían o promenten unas prestaciones que no son reales.

En cualquier caso, el 72% de los comerciales encuestados afirma que sus clientes estarían dispuestos a pagar un extra –entre 500 y 1.000 ?– por tener más seguridad a bordo de su vehículo.

"Llama la atención que cuatro de cada diez entrevistados indican que no han recibido formación específica sobre estos sistemas de ayuda a la conducción, cuestión que pone de manifiesto la necesidad de mayor formación sobre la fiabilidad, funciomiento, utilidad y conveniencia de los ADAS", ha destacado Ignacio Lijarcio, director de proyectos de FESVIAL.

Este estudio se enmarca en el proyecto VIDAS (Seguridad Vial y ADAS) para concienciar e informar la importancia de estos sistemas tecnológicos de ayudas a la conducción.

Los sistemas obligatorios desde julio 2024

A partir del próximo mes de julio todos los vehículos de nueva matriculación deberán equipar ocho nuevos ADAS. Así lo establece el Reglamento de la Unión Europea relativo a la seguridad a bordo de los vehículos, que hace dos años ya los hizo obligatorios estos sistemas para los vehículos de nueva homologación.



Puedes ver más información en la web de la DGT.

