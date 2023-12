La Inmaculada Concepción, María unida a la Salvación humana

La Iglesia siempre ha tenido momentos destacados dedicados a su Madre, La Virgen. Son celebraciones que conectan su Vida con la Historia de la Salvación, en que Dios se hace Hombre, a través de Ella. Hoy es un día muy entrañable para evocar su condición de Madre de todos los hombres, porque celebramos el Misterio de su Inmaculada Concepción. Así se recuerda como dice el Dogma proclamado por Pío IX que “La Inmaculada Virgen María fue preservado del pecado original desde el primer instante de su Concepción”.

Mucho antes, en el Paraíso, cuando el hombre comete el pecado, el Señor establece enemistad entre la serpiente y la Mujer que le aplastará la cabeza cuando aquella le hiera en el talón. En el marco de la Anunciación, el Arcángel San Gabriel el saluda como Llena de Gracia. La Iglesia Oriental celebró desde el siglo V el 9 de diciembre en un primer momento. Cuando se extendió a Occidente se pasó al 8. Los teólogos y Padres de la Iglesia disertaron sobre este Misterio.

Será Duns Scotto, entre ellos, quien señaló que “Si Dios pudo preservar del pecado a su Madre y no quiso, no era bueno; y que si quiso y no pudo, no tenía Poder Divino. Por lo tanto digan que pudo y quiso”. En España, el sensus fidei -el sentido de Fe- siempre sostuvo por Tradición este Misterio. El 8 de diciembre de 1585 los tercios españoles combatieron a las fuerzas flamencas. Uno de los soldados españoles cavó una trinchera y se encontró una Imagen de la Inmaculada.

A Ella se encomendaron, venciendo a las tropas de los Países Bajos porque el agua del mar se heló milagrosamente. Desde este fervor el Papa Pío IX, dado que el pueblo español había tenido mucha parte en la proclamación del Dogma le hizo Patrona de España junto al Apóstol Santiago. Incluso este día el color litúrgico es blanco, pero en nuestro país es azul por un privilegio. Por la tarde del día 8 de diciembre, los Papas acuden a la Plaza de España de Roma a hacer la ofrenda ante el Monumento a María Inmaculada.