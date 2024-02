Un Cover de “El Señor es mi pastor” logra más de un millón de reproducciones en 24 horas

El pasado Domingo 12 de febrero, las hermanas pobres, con la sencillez y espontaneidad que les caracteriza, compartían un sencillo video para animar la cuaresma cantando el salmo “El Señor es mi Pastor” con la conocida versión de Nico Montero. Escribían en sus redes: “Paz y Bien familia!! Compartimos con vosotros este salmo qué es de nuestros favoritos”.

En menos de 24 horas alcanzaba un millón de reproducciones, más de 80.000 likes y un millar de comentarios. Mientras se redacta esta nota, el vídeo se acerca a dos millones de reproducciones, a tan solo 48 horas de su publicación. El propio Nico Montero, al conocer la publicación les dejó un mensaje en el perfil: “Gracias por el regalo a este trovador. Me ha encantado escucharlo en vuestras voces. Vamos de la mano. Llenemos la tierra de música, fe y solidaridad. Un abrazo grande, Nico Montero”

Las hermanas Pobres tienen la riqueza de enganchar con sus amplias sonrisas y el compromiso de su vida. Son una fraternidad de Hermanas Pobres de Santa Clara. Viven en Algezares, a 4 km Murcia. Su forma de vida fue escrita por Santa Clara de Asi?s, la primera mujer en la Iglesia que escribio? su propia Regla. Se sienten llamadas a reflejar a todo el que se acerque a su casa que Solo Dios Es. Viven desde la sencillez su carisma y lo comparten en las plataformas digitales donde cuentan con cientos de miles de seguidores y están siendo toda una sensación.

Nico nos cuenta cómo fue la composición. “Era una tarde de verano del año 2000, como tantas veces me dispuse a guitarrear un rato y dejar brotar acordes, versos,… Anochecía… y sin tenerlo previsto ni programado, me sobrevino una melodía que me venció, surgió el estribillo… empecé a frasear: «El Señor es mi pastor… nada me falta». Me sentí inspirado (es algo que uno nota con lucidez), rápidamente fui a por la biblia, busqué el salmo 23, cogí un bolígrafo y mi libreta… empecé a balbucear las estrofas, me permití la licencia de cambiar un poco el texto… Dios hizo su trabajo…. en esa tarde, de corrido, en menos de una hora, ya tenía este salmo… No podía imaginar su largo recorrido, y que se convertiría, en tantas latitudes y en tantos idiomas, en una profesión de Fe en el Dios de la Vida. En el siguiente enlace una lista de reproducción de Youtube con diferentes versiones de todo el mundo: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKxU-TvdHXi3ZNuDgV74Tw1sY1A-XKI8q

