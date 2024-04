"Subo al Padre mío y Padre vuestro"

Primera lectura

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (2,36-41)

EL día de Pentecostés, decía Pedro a los judíos:

«Con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías».

Al oír esto, se les traspasó el corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles:

«¿Qué tenemos que hacer, hermanos?».

Pedro les contestó:

«Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare a sí el Señor Dios nuestro».

Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo:

«Salvaos de esta generación perversa».

Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas tres mil personas.

Salmo

Sal 32,4-5.18-19.20.22



R/.La misericordia del Señor llena la tierra



La palabra del Señor es sincera,

y todas sus acciones son leales;

él ama la justicia y el derecho,

y su misericordia llena la tierra. R/.



Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme,

en los que esteran su misericordia,

para librar sus vidas de la muerte

y reanimarlos en tiempo de hambre. R/.



Nosotros aguardamos al Señor:

él es nuestro auxilio y escudo.

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,

como lo esperamos de ti. R/.



Secuencia

(Opcional)



Ofrezcan los cristianos

ofrendas de alabanza

a gloria de la Víctima

propicia de la Pascua.



Cordero sin pecado

que a las ovejas salva,

a Dios y a los culpables

unió con nueva alianza.



Lucharon vida y muerte

en singular batalla,

y, muerto el que es la Vida,

triunfante se levanta.



«¿Qué has visto de camino,

María, en la mañana?»

«A mi Señor glorioso,

la tumba abandonada,



los ángeles testigos,

sudarios y mortaja.

¡Resucitó de veras

mi amor y mi esperanza!



Venid a Galilea,

allí el Señor aguarda;

allí veréis los suyos

la gloria de la Pascua.»



Primicia de los muertos,

sabemos por tu gracia

que estás resucitado;

la muerte en ti no manda.



Rey vencedor, apiádate

de la miseria humana

y da a tus fieles parte

en tu victoria santa.





Evangelio

Lectura del santo evangelio según san Juan (20,11-18)



EN aquel tiempo, estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús.

Ellos le preguntan:

«Mujer, ¿por qué lloras?».

Ella contesta:

«Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto».

Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús.

Jesús le dice:

«Mujer, ¿por qué lloras?».

Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta:

«Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré».

Jesús le dice:

«¡María!».

Ella se vuelve y le dice.

«¡Rabbuní!», que significa: «¡Maestro!».

Jesús le dice:

«No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero, ande, ve a mis hermanos y diles: “Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro”».

María la Magdalena fue y anunció a los discípulos:

«He visto al Señor y ha dicho esto».