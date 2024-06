La polarización frente a la sinodalidad en 'Apuntando a lo alto'

Estamos en un mundo de muchos cambios y globalizado donde todos tenemos capacidad de llegar donde queremos y conocer de todo. Un mundo también polarizado: posturas radicales y muy encontradas donde no hallamos un consenso ni el bien general, sino intereses particulares. Uno de los causantes es la degeneración de cómo cambian los medios de comunicación.

Hoy acompañan a Raúl en la tertulia José Vicente Rodríguez, del movimiento de Juventud de Cristo Rey (JRC) y Antonio Garrido Salcedo, joven de Córdoba que pertenece al movimiento Laudato Sii. ''Estamos en un momento donde tiene que haber bandos enfrentados''. No puede haber término medio ni grises. Nos vamos a los extremos, no vemos el problema en sí ni la raíz de las cosas.

José Vicente asegura que era bueno negociar con los padres de pequeños cuestiones como qué ropa llevar o a qué hora llegar a casa, etc, para acostumbrarnos a llegar a un término medio. Y en la vida adulta, lo mismo, sólo se busca el bien propio, no el consenso. ''Cuando salimos de nuestra zona de confor,t llegamos al conflicto'', afirma Antonio. No ser constructivo es la clave de la polarización.

Morir a uno mismo y escuchar

Los jóvenes de la calle tienen claro su diagnóstico: ''Buscamos la comparación entre unos y otros'', ''no es una lucha de clases, es una lucha de todo, de sexos, de política, etc'', ''en las redes sociales se busca la confrontación, no hay amor por el prójimo'', ''en la Iglesia también pasa'', ''la Iglesia es una, aunque hay división en las formas de cómo vivir la fe''. Y proponen soluciones: ''amarnos unos a otros como Dios nos ha amado'', ''que los sacerdotes busquen la paz entre sus laicos'' y ''morir a uno mismo y escuchar''.

Raúl destaca lo que nos llega a través de los medios de comunicación e información. ''Siempre tienen que presentarse dos posturas distintas'' También la política y el pensamiento. ¿Ha llegado a la educación? ''La verdad siempre prevalece'' comenta José Vicente. Con el paso del tiempo, la verdad sale a la luz. ''Nos falta consenso'', pero la idea es que la verdad de uno y otro casen.

Antonio destaca el proceso de sinodalidad abierto por el Papa Francisco y que es ejemplo de ese diálogo. ''No se trata de decir: soy de Pedro o de Pablo. Soy de Jesucristo''.