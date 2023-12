¿Cómo ayudar a los adolescentes en su desarrollo mental y espiritual?: "Es un reto para la Iglesia"

'Apuntando a lo Alto', el programa elaborado por la Pastoral de Juventud de la Iglesia en España, vuelve con un nuevo episodio para dar protagonismo a los jóvenes para que sean ellos, a través de sus reflexiones e inquietudes, dar respuesta a las problemáticas de distintos temas que tenemos en la sociedad.



En este episodio se ha tratado el tema de los factores fundamentales en el desarrollo y crecimiento de los adolescentes y de los jóvenes. Ellos se encuentran en un proceso de cambio que puede ser altamente turbador o difícil de comprender, tanto en el ámbito físico como en el mental, social o espiritual. ¿Cómo acompañarlos e intentar dar una respuesta a sus inquietudes?

Es lo que han intentado hacer Dani Díaz-Rincón, responsable de jóvenes de Acción Católica General, y Javier Garrido, joven seminarista de Sevilla. ¿Desde su experiencia personal, pero también desde su labor acompañando a adolescentes en la catequesis o en actividades pastorales, como ven que afecta estos cambios a los adolescentes?

“Cada adolescente lo vive de una forma diferente, pero lo que sí recuerdo a nivel personal era la necesidad grande que tenía de sentirme aceptado y acogido en algún sitio. Gracias a Dios tuve la suerte de que encontré un grupo de amigos que eran cristianos y también me encontré con una buena acogida de la Iglesia. Me sentía como en casa y tuve esa experiencia. Con estos cambios tan profundos hay cosas que traen de la infancia y que empiezan a manifestarse en la adolescencia y es un reto para la Iglesia cómo saberlos acompañar”, ha subrayado Dani.

“En muy pocos años se toman decisiones muy importantes y por eso fundamentales son los amigos y los estudios. Si tú tienen un grupo de amigos que te acompañan en la fe o unos padres con los que hablas, es mucho más fácil. Eso será decisivo para el resto de tu vida”, ha remarcado Javier. Los jóvenes muchas veces se enfrentan a situaciones de influencia y condicionamientos variados que le hacen ir hacia un lado u otro. ¿Qué medios podemos ofrecer para poder afrontar este reto?



“Lo primero es conocernos, conocer a la sociedad actual para poderlos ayudar. Saber que vivimos en una sociedad muy llena de información y que cualquier persona puede coger una cámara, se graba, lo sube a las redes sociales y se plantea como una verdad. Y también que es todo muy subjetivo: no hay verdades sólidas. Entonces hay que ayudar al joven a tener un espíritu crítico”, ha afirmado el joven seminarista sevillano.

“En estos procesos de acompañamiento con los jóvenes sí que tenemos la oportunidad de hacerles ver la importancia de un equilibrio y qué límites es bueno no pasar […] Es importante hacerles distinguir lo psicológico de lo espiritual”, ha subrayado Dani.

“El joven no va a entender nada si no ve en sus propios acompañantes alguien que está luchando por crecer tanto físicamente, mentalmente o espiritualmente. Partiendo de allí, tenemos que irnos a lo concreto: formación desde la pastoral con jóvenes, utilizando un temario sencillo que te plantee preguntas y así poderle ayudar. Esa es nuestra misión: que la santidad no sea ser perfectos y estar en un altar, sino ser reflejo de Cristo en una sociedad que lo necesita pasear por la calle. Que no sean palabras, sino hechos”.