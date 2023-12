'Apuntando lo Alto' aborda el tema de la violencia en los adolescentes: "Necesitan acompañamiento"

'Apuntando a lo Alto', el programa elaborado por la Pastoral de Juventud de la Iglesia en España, vuelve con otro programa para dar voz a los jóvenes sobre varios temas de actualidad y que crean siempre ciertas incertidumbres.



En este episodio se ha tratado el tema de la violencia en la adolescencia. Es una edad complicada, un momento en el que descubren tantas cosas en la vida, y a veces son tantos los condicionantes que se mueven a su alrededor que la mayoría de las veces los jóvenes lo tienen difícil. Es una época donde necesitan un acompañamiento especial, un estar a su lado y hacerles ver ese camino de alegría que tienen por delante.



Los colaboradores de este primer episodio han sido José Vicente Rodríguez, joven toledano que colabora con el movimiento JRC e Isabel Beltrá Villaseñor, profesora de filosofía en la Universidad Francisco de Vitoria.

¿Qué violencia sufren los adolescentes?: “Es una época de constantes cambios en uno mismo y al final afecta a todos, familias y amigos. Es una época además donde se trata de encajar en la sociedad, buscar tu hueco, y si no se tiene una buena base familiar o de amistades llegan miedos y dudas que si no sabes como llevar te puedes perder mucho”, ha advertido José Vicente.

“Es una edad muy vulnerable y los adolescentes son muy fácilmente manipulables y me duele que se utilizan para fomentar un tipo de conductas que son muy destructivas. Ellos a veces ni siquiera son conscientes y se dejan llevar por el ambiente dominante para encajar en la sociedad. Los factores ambientales son fundamentales (familia y educación) porque ellos son esponjas que cogen todo y encima en una edad donde les cuesta admitir que se equivocan”, ha subrayado Isabel.

La exposición a la violencia puede ocasionar problemas de salud mental o llevar a los jóvenes a adoptar comportamientos de alto riesgo. ¿Cómo impacta la violencia en los adolescentes?

“Todo el tema de las redes sociales están construidas para generar enganche a aquellos que las utilizan y generan conductas adictivas a los adolescentes […] creo que los adolescentes necesitan referencias sólidas que no están teniendo y las buscan en cualquier lado como en las redes sociales que no siempre son positivas. Además, pienso que los adolescentes no saben diferenciar entre lo real y lo virtual y acaban transportándolo a su vida personal con consecuencias nocivas”, ha advertido la profesora de filosofía.

Sobre los problemas de salud mental, José Vicente cree que los adolescentes tienden a ser todos iguales y pensar todo lo mismo: “Dios nos ha creado con nuestro propio ser, pero por miedo a ser como son con los demás tienden a parecerse todos los mismos. Ellos también tienen malos momentos, pero nunca les he escuchado decir eso”.

Evidentemente, cuando uno crece va cambiando, pero, ¿puede afectar esa violencia que uno ha tenido de adolescente también en la vida posterior?: “Muchas veces vemos la gente por la calle que está crispada y eso los jóvenes lo ven. En los años que llevo en la universidad es increíble ver como está subiendo exponencialmente los jóvenes que llegan al primer año de carrera con depresión, aislamiento social y problemas de salud mental. Todo obviamente es reversible, pero tenemos que ser muy conscientes que tenemos en la mano seres en formación y se le está machacando. Llegan a su fase de jóvenes adultos con una autoestima destrozada y con una frustración muy grande […] ellos no saben a quién recurrir ante los problemas que tienen”.

Reflexionando sobre este tema también ha habido un momento para enviar algunos consejos para prevenir esa violencia: “En primer lugar, en el núcleo familiar hay que escuchar a los adolescentes. Y no se trata solamente de cumplir las tareas del colegio, sino también acompañarles a nivel mental. Y luego a nivel del tema de las amistades, a los adolescentes les diría que no se exigieran tanto. No hace falta aparentar para ser uno mismo porque el Señor nos va mostrando nuestro camino”.

Isabel tiene claro que las familias y los docentes que trabajan con ellos tienen que tener “mucha paciencia” y “mucho amor” con los adolescentes: “Los jóvenes violentos están sufriendo mucho y ese hijo o alumno está detrás de esa coraza y sigue allí […] la violencia es fruto de una falta de herramientas”.