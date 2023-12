'Apuntando lo Alto' aborda el tema de la salud mental: "Los jóvenes son muy duros consigo mismo"

'Apuntando a lo Alto', el programa elaborado por la Pastoral de Juventud de la Iglesia en España, vuelve con un nuevo programa para dar el protagonismo a los jóvenes, conversar con ellos sobre cuestiones que se están dando hoy actualmente y que les afecta directamente. Seguimos en este tiempo de Adviento, ya cada día más cercanos a la Navidad preparando nuestro corazón y nuestra vida para que Cristo nazca de verdad y podamos dar un testimonio al mundo que merece la pena vivir nuestra fe en Él que nace para entregarse por nosotros.

El tema de este nuevo episodio ha sido el de la salud mental, especialmente en lo que se refiere a los adolescentes y a los jóvenes. Es una cuestión que está generando mucho debate y también preocupación: hablar de estos temas cuesta y abordarlos mucho más. Estamos viendo que con algunos famosos deportistas o celebridades han dicho abiertamente que están pasando por problemas de salud mental y eso hace que haya una mayor sensibilización hacia el tema.

Los colaboradores de este primer episodio han sido Santiago Reyes, joven madrileño que colabora con la Pastoral Juvenil y Vocacional de los Hermanos de San Juan de Dios, y Isabel Beltrá Villaseñor, profesora en la Universidad Francisco de Vitoria.

Hablar de salud mental puede ser difícil pero, ¿qué importancia tiene la salud mental en nuestra vida diaria?: “Creo que la salud en general tiene una importancia en toda nuestra vida y evidentemente afecta a nuestro desarrollo diario. En especialla salud mental afecta a todos los ámbitos de la vidaimpactando completamente nuestro bienestar social y la calidad de vida general […] hay que concienciarnos de que tenemos que cuidar nuestra salud mental ”, ha subrayado Santiago.

Somos conscientes que es un tema que es solamente para la juventud, sino que seguramente hemos estado al lado de personas que ha pasado por situación de depresión. ¿Cómo afecta esta situación en los jóvenes?: “Es fundamental cuidar la salud mental y en especial afecta a los más jóvenes. Creo que ellos padecen problemas de salud mental y quizás huyen de una manera más angustiosa para ellos de ese estigma. En una sociedad que les venden que tienen que ser felices 24/7, pues lo sufren con muchísima angustia”. Otra pregunta importante es sobre las redes sociales. ¿Cómo afectan las redes sociales a nuestra salud mental?

“Los jóvenes no saben diferenciar entre la realidad y la ficción, entonces lo que ven en los redes ellos entienden que eso es la vida. La comparan con la suya y genera una sensación de frustración, sin darse cuenta de que eso es un producto comercial y esa no es la vida. Luego la necesidad de aparentar una vida que no tienen y por otro lado que paradojicamente cuando Internet y las redes sociales son un instrumento muy bueno para la comunicación, está generando muchísimo aislamiento y no es precisamente un caldo de cultivo bueno para afrontar cuestiones de salud mental”, ha remarcado Isabel.

Santiago ha añadido que este tema de salud mental “está muy relacionado con todo lo que la sociedad nos invita y nos empuja siempre: hay que alcanzar objetivos, éxitos, hacer, conseguir y obtener. Nos olvidamos que lo importante es ser […] las redes sociales te muestran siempre la cara más amable que es lo que hacemos todos. No ponemos en redes sociales cuando estamos más tristes o cuando no tenemos nada que hacer, sino lo que más nos gusta”.

¿Cuáles son algunas señales de advertencia de problemas de salud mental?: “Como decíamos que afecta a todas las áreas de la persona pero en cuanto se empieza a ver alteración de ciertos hábitos como el sueño y el rendimiento, creo que allí hay que empezar a hacer un trabajo de lo que puede haber por detrás […] muchos jóvenes viven en depresión y ansiedad incluso sin que se muestre de las maneras típicas”.

“Creo que no hay que normalizar ese vacío existencial que empieza a sentir el joven, esas pocas ganas de hacer nada o el consumo de sustancias por poder pasarlo bien. En el momento en el que nada te satisface y que la tristeza está contigo todos los días, todo eso son síntomas. Es muy doloroso para las familias no detectarlos y por eso hace falta mucha formación”, ha remarcado Isabel.

Antiguamente el tema del suicidio no tocaba de cerca a los jóvenes, pero está empezando a pasar que cada uno conocemos a alguien o cercano que ha pasado por esto. La Iglesia tiene mucho que hacer y Santiago cree que los psicólogos católicos tienen que mucho que decir: “El tema del suicidio es algo grave que creo que es una pandemia mucho más grave que la del covid-19. Después de la pandemia creció de manera brutal este tema del suicidio”.

¿Qué pueden aportar los católicos ante esta realidad de sufrimiento?: “Creo que el mensaje clave es la misericordia de Dios y la esperanza que nos da. Lo que detecto en los jóvenes es que son muy duros consigo mismo, no se perdonan nada, les cuesta mucho no ser lo perfectos que entienden que tienen ser […] les hace falta ese mensaje de amor de Dios”.