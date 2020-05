Cuenta la leyenda que un día del año 1665 el campesino Simón de Toro y su amigo Bartolomé Peña, vecinos del barrio del Alcázar Viejo, cultivaban un pequeño terreno contiguo a la muralla de la ciudad, muy cerca de la Puerta de Sevilla.

Ambos trabajaban la tierra, cuando el hierro del arado, al penetrar en la tierra, dejó al descubierto la entrada de un pozo y en una de sus hendiduras apareció una pequeña imagen de la Virgen con el Niño en brazos.

Pozo en el que se encontró la Virgen de la Salud

La Virgen fue llevada a la casa del labriego para mostrarla a todos los vecinos, que pronto abarrotaron el patio para poder contemplar la imagen. La noticia del hallazgo corrió como la pólvora por toda la ciudad e inmediatamente se instauró una sincera devoción entre las clases más humildes hacia esta Virgen.

A venerar a esta Virgen acudían multitud de enfermos, que según la tradición, recobraban la salud. La Virgen fue depositada en la capilla de la Orden Tercera del Real Convento de San Francisco.

La Virgen de la Salud, titular de la Feria de Córdoba

En 1673 gracias al amor del pueblo se construyó una pequeña capilla junto al lugar del descubrimiento. El licenciado Diego de Alcudia Caballero, con autorización del obispo Francisco Díaz Alarcón y Covarrubias, bendijo la Ermita de Nuestra Señora de la Salud, celebrándose la primera misa en el mismo lugar donde, según la tradición, estuvo en la época mozárabe el monasterio de San Ginés, en cuya antigua iglesia fueron sepultados Santa Leocricia, Santa Litiosa, San Rodrigo y San Pelagio, mártires de Córdoba.

El mismo día por la tarde frailes de la comunidad del Convento de San Francisco, llevaron a dicha ermita la imagen de la Virgen de la Salud que como anteriormente se encontraba en su convento.

En 1673 la Virgen de la Salud es trasladada del Convento de San Francisco a su ermita

En el testamento con fecha 19 de noviembre de 1677, Simón de Toro otorga y declara que con las limosnas que había recaudado dentro y fuera de la ciudad había labrado la ermita de Nuestra Señora de la Salud, y nombra por administrador de ella a Marcos de la Cruz.

ORIGEN DEL CEMENTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD

Los terciarios de la Orden de San Francisco por su devoción a la Virgen de la Salud empezaron a enterrarse en terrenos junto a la ermita y este fue el origen del Cementerio de Nuestra Señora de la Salud. Esta misma Orden costeó la preciosa pena de plata y la ráfaga que tiene la imagen.

EL AGUA MILAGROSA

Durante más de dos siglos, los cordobeses que necesitaban alivio de sus enfermedades y dolencias, acudían al pozo donde apareció esta Virgen para recoger su agua en vasijas haciendo de este líquido medicina milagrosa para curar todos los males.

En la bajada al pozo se puede leer la siguiente inscripción:

“La imagen que se venera en esta Ermita fue hallada en este pozo en el año de 1665, por Simón Del Toro, tercero del hábito de San Francisco, y habiéndose notado que se aliviaban de sus dolencias cuantos enfermos bebían de sus aguas, se la llamó Nuestra Señora de la Salud”.

Virgen de la Salud de Córdoba

NACIMIENTO DE LA FERIA DE CÓRDOBA

Desde 1673 todos los años se organizaba, el segundo día de Pascua de Pentecostés, una velada donde se celebraba la fiesta homenaje a la Virgen. Así comenzó la feria al ir concurriendo toda clase de gente, pasando a la Puerta de Gallegos (1803) y a los jardines de la Victoria (1820) hasta que en 1994 es trasladada al recinto del Arenal.

Así, en la actualidad, el 25 de mayo el Arenal recibe la imagen de Nuestra Señora de la Salud, que como cada año parte desde su ermita, situada en el Cementerio de la Salud, en una comitiva con estandartes de la Virgen, a la que se unen los carruajes participantes en la exhibición de enganches.

EL LIBRO QUE CUENTA LA HISTORIA DE LA VIRGEN DE LA SALUD

El historiador y miembro de la Real Academia de Córdoba, Juan Aranda Doncel, publicó en 2016 un libro que recoge la historia de la Virgen de la Salud durante los siglos XVII y XVIII. Titulado "Hallazgo, devoción y culto a la imagen de Nuestra Señora de la Salud en Córdoba (1665-1807)", que recorre las etapas que ha tenido la devoción hacia esta pequeña imagen de terracota.

ORACIÓN A LA VIRGEN DE LA SALUD:

Virgen María, Madre De La Salud!,

Bienaventurada, Purísima,

Y Siempre Virgen Madre De Dios,

Milagrosa, Tierna Y Compasiva,

Que Siempre Proteges, A Los Que Te Honran,

Y Auxilias Con Presteza Y Generosamente,

A Los Que Te Invocamos Con Fe.

Tu Hijo Divino Te Encargó,

Que Fueras También Madre De Todos Los Hombres.

Desde Entonces, Con Admirable Fidelidad,

Y Con Inagotable Bondad,

Has Estado Presente En Nuestras Vidas,

En Cada Uno De Tus Hijos,

En Nuestros Sufrimientos Y Pesares,

En Nuestros Padecimientos, Y Enfermedades,

Pues Eres Nuestra Medianera Ante Dios,

Y No Dejas De Pedir Para Que Seamos Ayudados.

Bendita Virgen De La Salud,

Escucha Mi Ardiente Suplica,

Yo Alabaré Para Siempre La Bondad De Tu Corazón:

Alivia Mis Dolores, Dame Fuerza Y Animo,

Madre, Te Pido Con Fervor Que Me Ayudes A Sanar,

No Me Abandones, Divina Señora De La Salud,

Cúbreme Con Tu Manto,

Se Que El Tesoro De Gracias Que Con Amor, Y Entrega,

Dispensas Sobre Tus Hijos Es Inagotable,

Y Que Tu Poder Sobre Dios Todopoderoso Es Ilimitado,

Se Que Puedes Obrar El Milagro Que Necesito,

Por Ello Te Suplico Con Todo Mi Ser,

Pidas Para Mi (O Nombre de Otra Persona),

La Gracia De La Salud,

De La Sanación De Mi Cuerpo,

Y Haz Que Pueda Sobrellevar Mis Sufrimientos,

Con Fe Y Esperanza.

Te Ruego Tu Protección Todos Los Días De Mi Vida,

Dame Fuerzas Para Superar Todas Las Adversidades,

Dirígeme, Encamíname, Ampárame,

Y Líbrame De Todo Mal,

Implora Para Mi La Misericordia Del Señor.

Todo Te Lo Pido, Oh Milagrosa Virgen De La Salud,

En Nombre De Tu Divino Hijo,

Mi Único Señor Y Amado Redentor.

Así Sea.

