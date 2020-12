Herrera, en Unidos en COPE: “Del nuevo año espero todo lo que el 2020 nos ha quitado”

Carlos Herrera ha sido el primer gran invitado de 'Unidos en COPE: Especial Navidad'. El comunicador ha protagonizado una entrevista en la que ha confesado cómo va a ser la Navidad en su casa, que este año pasará solo con su madre para ser "los mínimos posible". También ha avanzado sus deseos para el 2021 que está a la vuelta de la esquina. “Del nuevo año espero todo lo que el 2020 nos ha quitado. No hemos podido hacer muchas de las cosas que hacíamos siempre, muchos hemos visto el zarpazo de la enfermedad en alguno de nuestros seres queridos. Este virus nos ha robado tantas cosas en 2020, que yo solo espero que en 2021 podamos resarcirnos”, sentencia.

Advierte que la transición a la normalidad “no va a ser un cambio rápido ni inmediato”, pero es optimista porque confía en que “poco a poco y con ayuda de la ciencia recuperaremos nuestra vida”. Y para lograrlo, Herrera hace un llamamiento a la responsabilidad y a respetar las restricciones para estas fiestas. Es consciente de que “cada persona es un mundo y una Navidad”, y puede que este año recuperemos “la quietud de una Navidad que hemos pasado más solos”.

Que Carlos Herrera es un amante de la cocina y el buen comer no es un secreto. Por eso, no tiene desperdicio saber cuál va a ser el menú estas fiestas en su casa. En Nochebuena “es habitual comer asado y un puchero andaluz”, junto con “algún animal surgido del mar”. Para el día 25, son indispensables los canelones de su madre. “Hace entre 200 y 250 todos los años. Este año ya le he dicho que vamos a estar los dos así que no hacen falta tantos”, explica divertido.