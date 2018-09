"Vivir la fe desde el amor que se comparte"

Tiempo de lectura: 1



Bienvenido Nieto explica cómo Jesús le hace experimentar el amor en el ejercicio de su apostolado en la carretera:

"Mi pastoral de la carretera y el servicio de atención religiosa catolica urgente, me hace vivir la fe con aquellos que más lo necesitan, desde la caridad, desde el amor que se comparte, ese amor de ágape. Me lo hace vivir con esas personas que necesitan la cercanía de la Iglesia, me hace estar al lado de los que sufren el dolor, como debe estar la Iglesia, porque la Iglesia es madre, y la madre es la que suele cobijar a los hijos que sufren el dolor. Por eso, trato de acercarme a esas personas todos los días".