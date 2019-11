Mi vida de Fe no podría entenderla sin la Parroquia

Luis Manuel Alonso:

La Parroquia en mi vida de cristiano me lo da todo porque es la que me vincula con la Iglesia. Esa Iglesia a veces tan denostada, pero que es la que nos lleva al Señor. Una vida que yo no podría entender sin la Parroquia porque es allí donde vivo la Fe, la celebro y, sobre todo también, la comparto con los demás en las realidades que la Parroquia me ofrece: la Misa dominical, las diferentes actividades y, sobre todo, por la responsabilidad que tengo como Hermano Mayor, las múltiples actividades que a lo largo del año, ofrecemos desde la Cofradía a todos los feligreses en general.